Семенов: «Жена после моей ошибки на Евро-2020 желала критикам захлебнуться в дерьме? Был горд, что она заступилась за меня»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов прокомментировал действия супруги после его ошибки во время матча с Бельгией на Евро-2020. Он гордится женой, желавшей критикам «захлебнуться в собственном дерьме».

«Что касается ответа моей жены хейтерам, я был горд, что моя жена заступилась за меня, поддержала, когда больше никто в России этого не сделал.

Я прекрасно понимаю, что так не докажешь. Утром после матча просыпаюсь – на телефоне 100 пропущенных. Она в панике: «Там всe перефразировали». Я говорю: «Что сделано, то сделано». Но когда потом анализировал эту ситуацию, может быть, месяц спустя – только слова поддержки жене говорил. Потому что таким образом она хотела защитить меня. Хотя, наверное, этого не стоило делать», – сказал Семенов.

Он вызывается в сборную с 2014 года.

Россия уступила Бельгии 0:3.

На Евро-2020 Россия не вышла из группы.

Зарегистрируйся и получи бонус до 25 000 рублей