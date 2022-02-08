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  • Семенов: «Жена после моей ошибки на Евро-2020 желала критикам захлебнуться в дерьме? Был горд, что она заступилась за меня»

Семенов: «Жена после моей ошибки на Евро-2020 желала критикам захлебнуться в дерьме? Был горд, что она заступилась за меня»

8 февраля 2022, 18:38
7

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов прокомментировал действия супруги после его ошибки во время матча с Бельгией на Евро-2020. Он гордится женой, желавшей критикам «захлебнуться в собственном дерьме».

«Что касается ответа моей жены хейтерам, я был горд, что моя жена заступилась за меня, поддержала, когда больше никто в России этого не сделал.

Я прекрасно понимаю, что так не докажешь. Утром после матча просыпаюсь – на телефоне 100 пропущенных. Она в панике: «Там всe перефразировали». Я говорю: «Что сделано, то сделано». Но когда потом анализировал эту ситуацию, может быть, месяц спустя – только слова поддержки жене говорил. Потому что таким образом она хотела защитить меня. Хотя, наверное, этого не стоило делать», – сказал Семенов.

  • Он вызывается в сборную с 2014 года.
  • Россия уступила Бельгии 0:3.
  • На Евро-2020 Россия не вышла из группы.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Россия Семенов Андрей
Комментарии (7)
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Garrincha58
1644336354
лучше бы гордился своей игрой, а не глупостью своей ж....
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eryabov1965
1644343417
Какой муж,такая и жена.Жена могла бы поддержать добрым словом лично мужа,а так показала свою глупость и не воспитанность на всю страну.
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Форвард 79
1644347440
Горд, что жена заступилась за него!)) Куда катится мир? Во все времена мужья являлись каменной стеной и заступником для своих жен, а не наоборот))
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Валерий2705
1644374205
Хейтеры это у Роналду и Месси, а у тебя справедливые критики. Ошибиться может каждый, но твой уровень объективно не сборника, во времена Игнашевича и Березуцких тебя и на пушечном бы не было рядом. А сейчас ты как отражение этой сборной, лимита, глупости и безысходности футбола Черчесова. Вы бы не звиздели со своей женой, а радовались, что такие футболисты, уровня 3-й английской лиги, сидят на таких контрактах. Тебя даже при наличии паспорта, ни один клуб первой пятерки РПЛ к себе не забрал, Хейтеры ***.
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yorgenbarenz
1644399408
Всё же её мечта не сбылась.Ни один российский болела не захлебнулся в своём дерьме.Супруге филигранного мастера надо было прибегнуть к платным услугам чёрных шаманов.Жадность не позволила?
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Hektor 84
1644506872
Чего людям желаешь, то тебе и вернется! Как был ты кривоногим так и остался как и женушка твоя была тупой такой и останется.
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