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    Семенов: «Жена после моей ошибки на Евро-2020 желала критикам захлебнуться в дерьме? Был горд, что она заступилась за меня»

    Защитник «Ахмата» Андрей Семенов прокомментировал действия супруги после его ошибки во время матча с Бельгией на Евро-2020. Он гордится женой, желавшей критикам «захлебнуться в собственном дерьме».

    «Что касается ответа моей жены хейтерам, я был горд, что моя жена заступилась за меня, поддержала, когда больше никто в России этого не сделал.

    Я прекрасно понимаю, что так не докажешь. Утром после матча просыпаюсь – на телефоне 100 пропущенных. Она в панике: «Там всe перефразировали». Я говорю: «Что сделано, то сделано». Но когда потом анализировал эту ситуацию, может быть, месяц спустя – только слова поддержки жене говорил. Потому что таким образом она хотела защитить меня. Хотя, наверное, этого не стоило делать», – сказал Семенов.

    • Он вызывается в сборную с 2014 года.
    • Россия уступила Бельгии 0:3.
    • На Евро-2020 Россия не вышла из группы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15882

      Garrincha58 21 минуту назад

      лучше бы гордился своей игрой, а не глупостью своей ж....

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