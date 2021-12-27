Головин пропустит матч Кубка Франции с «Амьеном»

Полузащитник «Монако» Александр Головин не поможет команде в ближайшей игре.

Россиянин не включен в заявку на матч 1/4 финала Кубка Франции против «Амьена».

Сообщалось, что у 25-летнего хавбека симптомы простуды.

В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 24 играх.

За последние 1,5 месяца он поучаствовал только в 1 матче.

«Монако» примет «Амьен» во вторник, 8 февраля, в 23:00 мск.

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