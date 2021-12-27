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    Головин пропустит матч Кубка Франции с «Амьеном»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин не поможет команде в ближайшей игре.

    Россиянин не включен в заявку на матч 1/4 финала Кубка Франции против «Амьена».

    Сообщалось, что у 25-летнего хавбека симптомы простуды.

    • В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 24 играх.
    • За последние 1,5 месяца он поучаствовал только в 1 матче.
    • «Монако» примет «Амьен» во вторник, 8 февраля, в 23:00 мск.

    Лига 1. «Монако» без Головина обыграл «Лион» и поднялся в зону еврокубков

    Головин – вне заявки на игру с «Лионом»

    Тренер «Монако» Клеман: «Головин заболел. Он сдаст тест на коронавирус»

    Источник: твиттер «Монако»

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    07.02.2022 23:56
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