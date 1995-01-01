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    Семин – о Чалове: «Переход в «Базель» – это большое понижение. Зачем ему туда ехать?»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном переходе форварда ЦСКА Федора Чалова в «Базель».

    «Он что, уезжает в «Барселону», «Манчестер Сити» или «Реал»? Он уезжает в простой рядовой клуб. Зачем туда ехать? Эта лига даже в пятерку не входит.

    Зачем ему уезжать? У нас две команды прошли дальше в еврокубках. Недавно и «Локомотив» с «Атлетико» играли в плей-офф. И сейчас играют. Переход в «Базель» – это большое понижение», – считает Семин.

    • В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 8,5 миллиона евро.
    • Сообщалось, что «Базель» арендует 23-летнего нападающего до конца сезона без права выкупа.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии10
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      Рейтинг: +156

      daunis 1 минуту назад

      Походу мэтр немного застрял во времени. Где то в нулевых начале 10х, многие лиги здорово прибавили за эти 15 лет.

      0
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      Рейтинг: +23079

      bset 54 минуты назад

      Базель регулярно в ЛЧ играет и делает результат. Что в это время делают российские клубы, цензурными словами не описать. Да и просто смена обстановки, чтобы попробовать перезапустить карьеру. Кто его с лавки ЦСКА возьмет в Барселону?

      3
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      Рейтинг: +183

      Vladislaf 57 минут назад

      Господи что же он несет, Базель сейчас на две головы сильнее ЦСКА да и не только их в нашей донной лиге. Забыл как Краснодар несколько лет назад отлетал с разгромом или как ЦСКА в 17-м году на своем поле им проиграл и к тому же состав тогда был у армейцев куда сильнее чем сейчас. "Эта лига даже в пятерку не входит." вообще верх маразма а мы вот в текущем рейтинге УЕФА 24-е место занимаем и за четыре года выше 19-го не поднимались и через два года когда сгорят относительно успешные сезоны 17/18 и 18/19 улетим как раз за 20-ю строчку. Где по факту и должны находиться т.к. за шесть лет РПЛ из просто слабой лиги превратилось в донную. К Юрий Палычу всегда хорошо относился, но наши заслуженные тренера и т.д. застряли в прошлом раньше может и понижение а сейчас самое настоящее повышение. Такое печальное настоящее.

      2
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      Рейтинг: +2683

      Валерий2705 59 минут назад

      Да уж, всегда уважал Семина, но старость точно берёт своё. Лучше пойти на "понижение" но играть, чем протирать банку в ЦСКА. Чалову нужна перезагрузка, а в Швейцарии в отличии от РПЛ, в какой никакой футбол играют, а не в автобус. И расскажи Ю. П., почему из Швейцарии в Европу чаще чем из РПЛ уезжают? Понижение бл... Да Янг Бойз в ЛЧ смотрелся в десять раз сильнее паровозов и ЦСКА в последних еврокубках и не хуже Зенита. Я знаю, что речь про Базель, но это к тому, что Янг Бойз из "нижнего" чемпионата играл со всеми в футбол, даже с Манчестером.

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      Рейтинг: +13950

      Hektor 84 1 час назад

      Этот Базель разорвет в щепки твоих паровозов. Мы еще не забыли позорные выступления Локо с тобой в ЛЧ. Не так давно это было.

      2
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      Рейтинг: +1372

      ab15488 1 час назад

      Просто дайте нынешним базелю и ЦСКА сыграть между собой и семин получит ответ, зачем туда ехать

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      Рейтинг: +13950

      Hektor 84 1 час назад

      У старого маразматика крыша совсем протекла? Сам Чалов наиграл на переход в перечисленные им команды? И наша лига тоже в пятерку не входит и что? Скоро наша лига и в двадцатку не будет входить. Норм лига и норм клуб. Проявит себя и попадет в лигу посильнее. Не думал что у Семина на столько плохо с головой.

      2
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      Рейтинг: +3809

      PAREVG. 1 час назад

      Не согласен.
      Чалов закис, а так, может быть, в новой обстановке, вновь заиграет, а если нет - может быть стоит завершить карьеру.

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      Рейтинг: +13500

      житель СПб 1 час назад

      С огромным уважением отношусь к Семину - но тут сомневаюсь в обоснованности его мнения. Базель - европейская играющая команда. Чалов - в тупике, ему все надо сменить. Либо он там заиграет - либо - в утиль. В ЦСКА он уже не играет.
      И наконец, ЦСКА деньги заработает на игроке, который не очень нужен - разве это плохо?

      3
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      Рейтинг: +843

      OOOVVV. > житель СПб 1 час назад

      Согласен с Вами. Фёдору надо сменить клуб.
      Может в Швейцарии начнёт забивать.

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