Семин – о Чалове: «Переход в «Базель» – это большое понижение. Зачем ему туда ехать?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном переходе форварда ЦСКА Федора Чалова в «Базель».
«Он что, уезжает в «Барселону», «Манчестер Сити» или «Реал»? Он уезжает в простой рядовой клуб. Зачем туда ехать? Эта лига даже в пятерку не входит.
Зачем ему уезжать? У нас две команды прошли дальше в еврокубках. Недавно и «Локомотив» с «Атлетико» играли в плей-офф. И сейчас играют. Переход в «Базель» – это большое понижение», – считает Семин.
- В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 8,5 миллиона евро.
- Сообщалось, что «Базель» арендует 23-летнего нападающего до конца сезона без права выкупа.
Источник: «Спорт-Экспресс»