Семин – о Чалове: «Переход в «Базель» – это большое понижение. Зачем ему туда ехать?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном переходе форварда ЦСКА Федора Чалова в «Базель».

«Он что, уезжает в «Барселону», «Манчестер Сити» или «Реал»? Он уезжает в простой рядовой клуб. Зачем туда ехать? Эта лига даже в пятерку не входит.

Зачем ему уезжать? У нас две команды прошли дальше в еврокубках. Недавно и «Локомотив» с «Атлетико» играли в плей-офф. И сейчас играют. Переход в «Базель» – это большое понижение», – считает Семин.