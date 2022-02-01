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  • Семин – о Чалове: «Переход в «Базель» – это большое понижение. Зачем ему туда ехать?»

Семин – о Чалове: «Переход в «Базель» – это большое понижение. Зачем ему туда ехать?»

1 февраля 2022, 18:48
20

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном переходе форварда ЦСКА Федора Чалова в «Базель».

«Он что, уезжает в «Барселону», «Манчестер Сити» или «Реал»? Он уезжает в простой рядовой клуб. Зачем туда ехать? Эта лига даже в пятерку не входит.

Зачем ему уезжать? У нас две команды прошли дальше в еврокубках. Недавно и «Локомотив» с «Атлетико» играли в плей-офф. И сейчас играют. Переход в «Базель» – это большое понижение», – считает Семин.

  • В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 8,5 миллиона евро.
  • Сообщалось, что «Базель» арендует 23-летнего нападающего до конца сезона без права выкупа.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Базель Чалов Федор Семин Юрий
Комментарии (20)
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житель СПб
1643731441
С огромным уважением отношусь к Семину - но тут сомневаюсь в обоснованности его мнения. Базель - европейская играющая команда. Чалов - в тупике, ему все надо сменить. Либо он там заиграет - либо - в утиль. В ЦСКА он уже не играет. И наконец, ЦСКА деньги заработает на игроке, который не очень нужен - разве это плохо?
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PAREVG.
1643733538
Не согласен. Чалов закис, а так, может быть, в новой обстановке, вновь заиграет, а если нет - может быть стоит завершить карьеру.
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Hektor 84
1643733584
У старого маразматика крыша совсем протекла? Сам Чалов наиграл на переход в перечисленные им команды? И наша лига тоже в пятерку не входит и что? Скоро наша лига и в двадцатку не будет входить. Норм лига и норм клуб. Проявит себя и попадет в лигу посильнее. Не думал что у Семина на столько плохо с головой.
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ab15488
1643733590
Просто дайте нынешним базелю и ЦСКА сыграть между собой и семин получит ответ, зачем туда ехать
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Hektor 84
1643733718
Этот Базель разорвет в щепки твоих паровозов. Мы еще не забыли позорные выступления Локо с тобой в ЛЧ. Не так давно это было.
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Валерий2705
1643734122
Да уж, всегда уважал Семина, но старость точно берёт своё. Лучше пойти на "понижение" но играть, чем протирать банку в ЦСКА. Чалову нужна перезагрузка, а в Швейцарии в отличии от РПЛ, в какой никакой футбол играют, а не в автобус. И расскажи Ю. П., почему из Швейцарии в Европу чаще чем из РПЛ уезжают? Понижение бл... Да Янг Бойз в ЛЧ смотрелся в десять раз сильнее паровозов и ЦСКА в последних еврокубках и не хуже Зенита. Я знаю, что речь про Базель, но это к тому, что Янг Бойз из "нижнего" чемпионата играл со всеми в футбол, даже с Манчестером.
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Vladislaf
1643734239
Господи что же он несет, Базель сейчас на две головы сильнее ЦСКА да и не только их в нашей донной лиге. Забыл как Краснодар несколько лет назад отлетал с разгромом или как ЦСКА в 17-м году на своем поле им проиграл и к тому же состав тогда был у армейцев куда сильнее чем сейчас. "Эта лига даже в пятерку не входит." вообще верх маразма а мы вот в текущем рейтинге УЕФА 24-е место занимаем и за четыре года выше 19-го не поднимались и через два года когда сгорят относительно успешные сезоны 17/18 и 18/19 улетим как раз за 20-ю строчку. Где по факту и должны находиться т.к. за шесть лет РПЛ из просто слабой лиги превратилось в донную. К Юрий Палычу всегда хорошо относился, но наши заслуженные тренера и т.д. застряли в прошлом раньше может и понижение а сейчас самое настоящее повышение. Такое печальное настоящее.
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Бухбух
1643752346
Базель посильнее любого клуба РПЛ будет, это во-первых. Во-вторых, Чалов в старте ЦСКА в последнее время редко выходил, и это при лимите. Ну а в Базеле, по-времени на поле, будет играть, примерно, как Миранчук в Аталанте.
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Из Твери Леха
1643776119
74 года все-таки. Мало ли кто в этих годах будет при светлом уме...
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Niko
1643783558
в корне не согласен с Палычем. Разве что с тем что чемпионат не в топ-5, но РПЛ тоже не топ-5 далеко. И цска не лидер чемпионата, к моему глубочайшему сожалению. Более того с каждым годом отходит от лидерства всё дальше и дальше. Но как говорится верим в команду. Феде перезагрузка просто необходима, и вместо ещё меньшего лидера чем ЦСКА поиграть в команде лидере своего чемпионата. Главное что б застолбил место в основе.. Статистика Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов. Очень даже не плоха. Правда выгледел блекло. Что-то даже не вспоминаются столь много очков гол плюс пас.
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