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    Почеттино: «ПСЖ» играл лучше «Ниццы». Мы больше заслуживали победы»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Ниццы» (0:0, 5:6 – по пенальти) в 1/8 финала Кубка Франции.

    «Думаю, мы играли лучше «Ниццы». Мы создали больше моментов и больше заслуживали победу, но не использовали свои возможности.

    В прошлом сезоне мы обыграли «Монпелье» по пенальти, в этом – не получилось», – сказал Почеттино.

    • Парижский клуб не забил в Кубке Франции впервые с 2011 года.
    • «ПСЖ» впервые за 8 лет не сыграет в финале турнира.

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    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 10:02
    Комментарии2
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      Рейтинг: +93534

      zigbert 32 минуты назад

      Кристоф Гальтье специалист по ПСЖ. Да и команда сейчас одна из лидеров Лиги-1.

      0
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      Рейтинг: +13466

      Cleaner 1 час назад

      ПУЗЫРЬ ЛОПНУЛ! Месси, АУ! Мбаппе, АУ! ПСЖ, давай досвидания!!!...)))

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