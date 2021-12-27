Почеттино: «ПСЖ» играл лучше «Ниццы». Мы больше заслуживали победы»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Ниццы» (0:0, 5:6 – по пенальти) в 1/8 финала Кубка Франции.

«Думаю, мы играли лучше «Ниццы». Мы создали больше моментов и больше заслуживали победу, но не использовали свои возможности.

В прошлом сезоне мы обыграли «Монпелье» по пенальти, в этом – не получилось», – сказал Почеттино.

Парижский клуб не забил в Кубке Франции впервые с 2011 года.

«ПСЖ» впервые за 8 лет не сыграет в финале турнира.

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