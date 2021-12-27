Кубок Франции. «ПСЖ» вылетел от «Ниццы», проиграв в серии пенальти

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В 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» дома уступил «Ницце».
Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти победили гости.
Франция. Кубок. 1/8 финала
ПСЖ – Ницца – 0:0 (0:0), по пенальти – 5:6
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