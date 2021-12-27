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    Кубок Франции. «ПСЖ» вылетел от «Ниццы», проиграв в серии пенальти

    В 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» дома уступил «Ницце».

    Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти победили гости.

    Франция. Кубок. 1/8 финала

    ПСЖ – Ницца – 0:0 (0:0), по пенальти – 5:6

    Календарь Кубка Франции

    Результаты Кубка Франции

    Месси впервые сыграет за «ПСЖ» под десятым номером

    Мбаппе перейдет в «Реал» летом. Он станет самым высокооплачиваемым игроком мира с зарплатой 50 миллионов в год (Bild)

    «ПСЖ» не намерен покупать Дембеле. Клуб завершил трансферную кампанию (Le Parisien)

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 01:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3509

      Красногорск_Фан 37 минут назад

      Золотой мяч все равно Месси получит. Путем демократического голосования журналюг

      2
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      Рейтинг: +13470

      житель СПб 42 минуты назад

      Пока в России ведутся только трансферные и околофутбольные разговоры - в Европе играют в футбол! С огромным удовольствием посмотрел матч! ПСЖ оказался неспособен переиграть Ниццу. Донна Рума - одни понты, а его младший вратарь - находящийся в аренде в Ницце - переиграл его по всем фронтам. Ницца - молодцы. Футбол был отличный. Лишний раз убедился в том, что Золотой мяч Месси в этом году - фикция. Все справедливо!

      2
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      Рейтинг: +884

      Artemka444 1 час назад

      ПСЖ днище,игра никакущая.
      И они собрались брать Лигу чемпионов!!!
      Почеттино на выход уже пора!!!!

      1
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      Рейтинг: +4403

      FENIX-SL > Artemka444 56 минут назад

      расскажи что тренер виноват в ПСЖ, Тухелю))
      глупо винить наставника
      не Почеттино скупает всех футболистов мира которые даже не нужны команде
      жадность арабов, не более!
      в любой побеждающей команде есть звезды и игроки масштаба поменьше
      а у ПСЖ на каждой позиции по 3 топовых футболиста
      ничего у них не получится
      собственно кубок уже просран, ЛЧ следующая

      карлик перешел ради трофея Лиги 1

      0
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      Рейтинг: +4403

      FENIX-SL 1 час назад

      Месси опять невероятен!
      кроме новостей о том как он пукнул или сменил номер, не о чем говорить
      Ч.Т.Д.

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