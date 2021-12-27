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    Месси впервые сыграет за «ПСЖ» под десятым номером

    В 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» примет «Ниццу».

    Нападающий Лионель Месси заявлен на этот матч под десятым номером.

    В других турнирах этот номер принадлежит Неймару, а аргентинец играет с цифрой «30» на спине.

    • Начало матча «ПСЖ» – «Ницца» – в 23:15 мск.
    • Месси выйдет в основе парижан впервые с 22 декабря.

    Месси забил 1 гол после 44 ударов в Лиге 1. В топ-5 лигах Европы хуже статистика только у Канселу

    Тренер сборной Аргентины Скалони: «Месси сказал, что коронавирус сильно на него повлиял»

    Ловчев: «Месси безобразно играет в «ПСЖ». Его не приняли как лидера»

    Источник: твиттер «ПСЖ»

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