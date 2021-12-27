Месси впервые сыграет за «ПСЖ» под десятым номером

В 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» примет «Ниццу».
Нападающий Лионель Месси заявлен на этот матч под десятым номером.
В других турнирах этот номер принадлежит Неймару, а аргентинец играет с цифрой «30» на спине.
- Начало матча «ПСЖ» – «Ницца» – в 23:15 мск.
- Месси выйдет в основе парижан впервые с 22 декабря.
Tonight’s starting for the Nice game!#CDF | #PSGOGCN pic.twitter.com/YWH8R6b4nv— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 31, 2022
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