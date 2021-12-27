Месси впервые сыграет за «ПСЖ» под десятым номером

В 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» примет «Ниццу».

Нападающий Лионель Месси заявлен на этот матч под десятым номером.

В других турнирах этот номер принадлежит Неймару, а аргентинец играет с цифрой «30» на спине.

Начало матча «ПСЖ» – «Ницца» – в 23:15 мск.

Месси выйдет в основе парижан впервые с 22 декабря.

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