ЦСКА подтвердил переговоры с «Базелем» по аренде Чалова

Удачи Феди за бугром)).
Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесян прокомментировал информацию о переходе нападающего Федора Чалова в «Базель» на правах аренды.
«Переговоры с «Базелем» по аренде Чалова идут. Они движутся в правильном направлении, все стороны понимают, чего хотят», – сказал Мовсесян.
- Чалов готов уехать из России.
- В этом сезоне нападающий забил 3 гола в 16 матчах РПЛ.
- «Базель» идет на 2-м месте в чемпионате Швейцарии.
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