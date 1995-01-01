ЦСКА подтвердил переговоры с «Базелем» по аренде Чалова

Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесян прокомментировал информацию о переходе нападающего Федора Чалова в «Базель» на правах аренды.

«Переговоры с «Базелем» по аренде Чалова идут. Они движутся в правильном направлении, все стороны понимают, чего хотят», – сказал Мовсесян.

Чалов готов уехать из России.

В этом сезоне нападающий забил 3 гола в 16 матчах РПЛ.

«Базель» идет на 2-м месте в чемпионате Швейцарии.

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