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    ЦСКА подтвердил переговоры с «Базелем» по аренде Чалова

    Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесян прокомментировал информацию о переходе нападающего Федора Чалова в «Базель» на правах аренды.

    «Переговоры с «Базелем» по аренде Чалова идут. Они движутся в правильном направлении, все стороны понимают, чего хотят», – сказал Мовсесян.

    • Чалов готов уехать из России.
    • В этом сезоне нападающий забил 3 гола в 16 матчах РПЛ.
    • «Базель» идет на 2-м месте в чемпионате Швейцарии.

    «Базель» арендует Чалова у ЦСКА до конца сзеона (Нобель Арустамян)

    «Венеция» – о подписании Чалова: «Шансы равны нулю»

    Чалов может перейти в «Венецию»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +837

      OOOVVV. 13 минут назад

      Удачи Феди за бугром)).

      0
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      Рейтинг: +75

      Demgel 40 минут назад

      Чем больше в Европе наших,тем больше надежд на........что-то.Удачи Федя)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1955

      Niko 1 час назад

      отличные новости для всех сторон. Феде не помешает встряска

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