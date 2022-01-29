Гендиректор «Зенита»: «Алберто проходит медобследование, подробная информация будет поздно вечером»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с переходом нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.
«Юри Алберто сейчас проходит углубленное медицинское обследование, всю остальную подробную информацию вы получите сегодня поздно вечером. Не надо бежать впереди паровоза», – сказал Медведев.
- В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 85 матчах.
- Форвард согласовал с «Зенитом» 5-летний контракт.
- Сумма трансфера составит 17 миллионов евро плюс бонусы.
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Источник: Metaratings