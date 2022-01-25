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    «Валенсия» купила защитника «Базеля» Джемерта за 800 тысяч

    «Валенсия» объявила о переходе центрального защитника «Базеля» Эрая Джемерта.

    Сумма трансфера составила 800 тысяч евро. 23-летний футболист заключил с новым клубом контракт до 2026 года.

    Швейцарец присоединится к «Валенсии» в четверг.

    • В составе «Базеля» Джемерт забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 140 матчах.
    • В его активе 7 игр за сборную Швейцарии, он был в заявке на Евро-2020.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,8 миллиона евро.

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    Источник: сайт «Валенсии»

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