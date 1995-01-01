Серия А. «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью

В 23-м туре чемпионата Италии «Милан» и «Ювентус» победителя не выявили.
Матч завершился нулевой ничьей.
Италия. Серия А. 23-й тур
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В 23-м туре чемпионата Италии «Милан» и «Ювентус» победителя не выявили.
Матч завершился нулевой ничьей.
Италия. Серия А. 23-й тур
«Зенит» накажет Азмуна за переход в «Байер»
Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны Роналду