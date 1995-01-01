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    Серия А. «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью

    В 23-м туре чемпионата Италии «Милан» и «Ювентус» победителя не выявили.

    Матч завершился нулевой ничьей.

    Италия. Серия А. 23-й тур

    Милан – Ювентус – 0:0 (0:0)

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    Источник: «Бомбардир»

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