Каннаваро может возглавить «Эвертон»

Новым главным тренером «Эвертона» может стать Фабио Каннаваро.

Стороны уже провели переговоры. 48-летний итальянец заинтересован в работе в АПЛ.

Также на вакантную должность претендуют Уэйн Руни и Фрэнк Лэмпард.

«Эвертон» ищет замену уволенному Рафаэлю Бенитесу.

Каннаваро ранее тренировал только в Азии. В частности, он возглавлял сборную Китая.

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