Каннаваро может возглавить «Эвертон»

Новым главным тренером «Эвертона» может стать Фабио Каннаваро.
Стороны уже провели переговоры. 48-летний итальянец заинтересован в работе в АПЛ.
Также на вакантную должность претендуют Уэйн Руни и Фрэнк Лэмпард.
- «Эвертон» ищет замену уволенному Рафаэлю Бенитесу.
- Каннаваро ранее тренировал только в Азии. В частности, он возглавлял сборную Китая.
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Источник: The Telegraph