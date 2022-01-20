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    Каннаваро может возглавить «Эвертон»

    Новым главным тренером «Эвертона» может стать Фабио Каннаваро.

    Стороны уже провели переговоры. 48-летний итальянец заинтересован в работе в АПЛ.

    Также на вакантную должность претендуют Уэйн Руни и Фрэнк Лэмпард.

    • «Эвертон» ищет замену уволенному Рафаэлю Бенитесу.
    • Каннаваро ранее тренировал только в Азии. В частности, он возглавлял сборную Китая.

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    Источник: The Telegraph

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    20.01.2022 21:10
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