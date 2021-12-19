Унаса ограбили перед игрой с «Миланом»

Полузащитник «Наполи» Адам Унас подвергся нападению грабителей перед матчем 18-го тура Серии А против «Милана». Злоумышленники въехали на территорию дома игрока вслед за ним, когда он возвращался с тренировки.
Они забрали все ценности, включая цепочку за 5 тысяч евро. Полиция ведет расследование.
- Несмотря на инцидент, Унас включен в заявку на игру с «Миланом», которая начнется в 22:45 по Москве.
- В сезоне Серии А у Унаса 8 матчей.
- Лидировавший по ходу сезона «Наполи» сейчас отстает от 1-го места на 7 очков.
Источник: Football Italia