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    Унаса ограбили перед игрой с «Миланом»

    Полузащитник «Наполи» Адам Унас подвергся нападению грабителей перед матчем 18-го тура Серии А против «Милана». Злоумышленники въехали на территорию дома игрока вслед за ним, когда он возвращался с тренировки.

    Они забрали все ценности, включая цепочку за 5 тысяч евро. Полиция ведет расследование.

    • Несмотря на инцидент, Унас включен в заявку на игру с «Миланом», которая начнется в 22:45 по Москве.
    • В сезоне Серии А у Унаса 8 матчей.
    • Лидировавший по ходу сезона «Наполи» сейчас отстает от 1-го места на 7 очков.

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    Источник: Football Italia

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