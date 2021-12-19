Унаса ограбили перед игрой с «Миланом»

Полузащитник «Наполи» Адам Унас подвергся нападению грабителей перед матчем 18-го тура Серии А против «Милана». Злоумышленники въехали на территорию дома игрока вслед за ним, когда он возвращался с тренировки.

Они забрали все ценности, включая цепочку за 5 тысяч евро. Полиция ведет расследование.