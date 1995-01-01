⚡ «Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыках Лиги Европы

Если правильно настроится, то соперник уровня Дырнамо.
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне определился соперник «Зенита» по стыковым матчам Лиги Европы.
Клуб из Петербурга сыграет в стыках с «Бетисом».
- Первый матч пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. Ответная игра состоится 24 февраля в Севилье.
- Победитель выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.
- «Зенит» ни разу не играл с «Бетисом».
- «Зенит» уже проходил команду Пеллегрини в еврокубке («Вильярреал» в 2008-м) и в том сезоне взял Кубок УЕФА.
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