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    ⚡ «Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыках Лиги Европы

    В штаб-квартире УЕФА в Ньоне определился соперник «Зенита» по стыковым матчам Лиги Европы.

    Клуб из Петербурга сыграет в стыках с «Бетисом».

    • Первый матч пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. Ответная игра состоится 24 февраля в Севилье.
    • Победитель выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.
    • «Зенит» ни разу не играл с «Бетисом».
    • «Зенит» уже проходил команду Пеллегрини в еврокубке («Вильярреал» в 2008-м) и в том сезоне взял Кубок УЕФА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:18
    Комментарии47
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      Рейтинг: +15012

      paracetamol 8 минут назад

      Если правильно настроится, то соперник уровня Дырнамо.

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      Рейтинг: +3523

      Питерский князь 26 минут назад

      Будет смешно, если нам дадут бой.

      0
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      Рейтинг: +18076

      derrik2000 31 минуту назад

      Вполне проходимый соперник.
      Вполне.
      Хотя, видя уровень нашего ХУтбола, сейчас для любой российской команды любой соперник из ТОП-5 европейских лиг - гроза грознючая...

      0
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      Рейтинг: +5517

      Ганнибал Лектор 58 минут назад

      Не Рейнджерс, конечно, и не Брага. Но и не Наполи или Сосьедад. Нормальный, рабочий вариант. Надо готовиться и проходить. Удачи Зениту!

      1
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      Рейтинг: +74

      АлексМак 1 час назад

      Не самый плохой жребий, т.е. вполне себе нормальный расклад. Команда средняя. Если будет хороший настрой и удача, можно пройти....

      0
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      Рейтинг: +3815

      sobaka120982 1 час назад

      Предлагаю заменить зенит на Сочи))), у нас больше мотивации и лучше поставлена игра

      2
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      Рейтинг: +12259

      Cleaner > sobaka120982 1 час назад

      Долго РЖАЛ над Вашим комментарием. Никак не мог остановиться. У Сочи "больше мотивации и лучше поставлена игра"!!! Ну вот, опять РЖУ ни могу...)))

      0
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      Рейтинг: +3173

      Красногорск_Фан > sobaka120982 53 минуты назад

      Спасибо за позитив ))

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      Рейтинг: +3559

      raritet 1 час назад

      Интересная пара. Испанцы всегда непростые соперники для наших команд. Если даже каким то совсем малоизвестным командам было дело уступали, то здесь все таки известный клуб. Хороший тренер. Как раз будет повод для тех кто недоволен стратегией Семака поточить об него зубы . Но если команда к весне восстановится от травм, то шансы есть. Я бы поставил 40:60. Все таки , испанцы раньше входят в сезон, у нас в это время, в Питере самые холода, хотя под крышей конечно тепло.

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      Рейтинг: +12259

      Cleaner > raritet 53 минуты назад

      Куда испанцы входят раньше? Вы о чем? У них в феврале самый разгар сезона, все команды на ходу с отлаженной игрой! 25-й примерно тур. У Зенита есть только ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ шанс пройти испанцев. А практически это нереально. Я тут уже озвучивал свой ОПТИМИСТИЧНЫЙ прогноз: 50 к одному в пользу Бетиса.

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      Рейтинг: +3173

      Красногорск_Фан 1 час назад

      У Бетиса прозвище Огурцы. Придется проходить. А то ведь стыда не оберешься, что огурцов напихали огурцы в одно место. А если отбросить лирику то предлагаю отставить уныние. В ЛЧ соперники были слишком сильные? А теперь и в ЛЕ? Не серьезно. собираться и проходить.

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      Рейтинг: -87

      пудель бдсм-щик > Красногорск_Фан 1 час назад

      не хотелось бы конечно огурцов от этих огурчиков))) а так конечно мы должны проходить Бетис, все таки Зенит тоже не пальцем деланный, да и подбор игроков у нас серьезный, главное чтоб к весне все оправились от травм и были функционально готовы к играм.

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      Рейтинг: +2027

      petrucho-spb 1 час назад

      Все команды приблизительно одного уровня. Да сейчас Бетис на подъеме и полная загрузка стадиона, что даёт небольшое преимущество. Ну а кому сейчас легко?!
      Ну это не Челси и не Юве.

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      Рейтинг: +1264

      Bozigit 2 часа назад

      Встретятся две темные лошадки

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      Рейтинг: +12259

      Cleaner > Bozigit 1 час назад

      Не согласен. Обе "лошаки" нам очень хорошо известны. Потому 1 к 50-ти, что Зенит не пройдет. Особо боязно за Зенит в игре на выезде. Даже на мороз и снег в Питере теперь надежды нет. Крыша то - раздвижная...

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