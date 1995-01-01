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    «Спартак» побеждает «Легию» после первого тайма и промежуточно лидирует в группе ЛЕ

    Завершился первый тайм матча шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Легией» и «Спартаком».

    Москвичи по итогам 45 минут побеждают со счетом 1:0 – гол забил полузащитник Зелимхан Бакаев.

    В параллельной встрече «Наполи» и «Лестер» играют вничью 2:2.

    Таким образом, российская команда на данный момент занимает первое место в группе ЛЕ.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Легия» – «Спартак».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:37
    Комментарии11
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      Рейтинг: +8220

      GoLenaStop 5 минут назад

      Спартак, удержали ПОБЕДУ!!!!!
      Селихов, умничка!!!!
      Ой, как радостно, что уделали поляков!

      ХА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8220

      GoLenaStop 6 минут назад

      Впердолил Спартак полякам и отправил всех на,,..!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24946

      slavutiq70 13 минут назад

      Браво Селихов!!!!С ПОБЕДОЙ !!!!Валидольная но наша,,,,,,,,,,,,

      0
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      Рейтинг: +22376

      bset 46 минут назад

      Пора пора уже нашему футболу вылезать из той ямы, в которую мы забрались. Надеюсь, Спартак одержит победу и пройдет дальше. Хотелось бы, конечно, чтобы и ЦСКА в этом поучаствовал, но понимаю, что мы бы выше 4го места не поднялись бы... Даже в Лиге Конференций...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +230

      Zenit40k 52 минуты назад

      Сегодня будет пир в свинарнике если выйграют

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +193

      russkiisergei > Zenit40k 49 минут назад

      а голубые х@й со с у т

      1
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      Рейтинг: +13003

      житель СПб > russkiisergei 41 минуту назад

      оба вы хороши...

      1
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      Рейтинг: +230

      Zenit40k > russkiisergei 40 минут назад

      А зенит играет в ничью с грандом английского футбола
      Мы уже устали в один ряд с ПСЖ ,Ман Сити ,Баварией

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      Рейтинг: +13003

      житель СПб 1 час назад

      Главное не закрываться, и продолжать атаковать!

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      Рейтинг: +10280

      alex1951 1 час назад

      Как говоривал товарищ Коба : Враг будить разбит,Победа будить за нами!

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      Рейтинг: +6022

      mamba9090909 1 час назад

      Грубейшая ошибка поляка и Бакаев безупречно распорядился подаренным моментом. Молодцы. Теперь не отступать.

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