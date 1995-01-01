«Спартак» побеждает «Легию» после первого тайма и промежуточно лидирует в группе ЛЕ

Спартак, удержали ПОБЕДУ!!!!!
Селихов, умничка!!!!
Ой, как радостно, что уделали поляков!
ХА!
Завершился первый тайм матча шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Легией» и «Спартаком».
Москвичи по итогам 45 минут побеждают со счетом 1:0 – гол забил полузащитник Зелимхан Бакаев.
В параллельной встрече «Наполи» и «Лестер» играют вничью 2:2.
Таким образом, российская команда на данный момент занимает первое место в группе ЛЕ.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Легия» – «Спартак».