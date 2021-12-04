Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    АПЛ. Гостевая победа над «Уотфордом» помогла «Манчестер Сити» выйти на первое место

    В чемпионате Англии сменился лидер. После победы над «Уотфордом» в гостях первую строчку занял «Манчестер Сити». Дубль оформил полузащитник Бернарду Силва.

    Португалец поучаствовал в голах в четырех последних гостевых матчах АПЛ.

    Кайл Уокер стал третьим игроком в истории лиги, который одержал 100+ побед в составе двух клубов. В его случае помимо «Манчестер Сити» это еще и «Тоттенхэм».

    Два других таких футболиста – Эшли Коул («Арсенал» и «Челси») и Фил Невилл («Манчестер Юнайтед» и «Эвертон»).

    Англия. АПЛ. 15-й тур

    Уотфорд – Манчестер Сити – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Стерлинг, 4; 0:2 – Силва, 31; 0:3 – Силва, 63; 1:3 – Кучо, 74.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2021 22:34
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +293

      lipatov32 1 час назад

      Красавцы! Так держать!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91777
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68279
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru