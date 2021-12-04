АПЛ. Гостевая победа над «Уотфордом» помогла «Манчестер Сити» выйти на первое место

В чемпионате Англии сменился лидер. После победы над «Уотфордом» в гостях первую строчку занял «Манчестер Сити». Дубль оформил полузащитник Бернарду Силва.

Португалец поучаствовал в голах в четырех последних гостевых матчах АПЛ.

Кайл Уокер стал третьим игроком в истории лиги, который одержал 100+ побед в составе двух клубов. В его случае помимо «Манчестер Сити» это еще и «Тоттенхэм».

Два других таких футболиста – Эшли Коул («Арсенал» и «Челси») и Фил Невилл («Манчестер Юнайтед» и «Эвертон»).

Англия. АПЛ. 15-й тур

Уотфорд – Манчестер Сити – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Стерлинг, 4; 0:2 – Силва, 31; 0:3 – Силва, 63; 1:3 – Кучо, 74.

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