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    Мешков рассудит «Спартак» и «Ахмат» и другие судейские назначения 17-го тура РПЛ

    РФС назначил арбитров на 17-й тур РПЛ. Встречу «Спартака» и «Химок» обслужит Виталий Мешков из Дмитрова.

    3 декабря (пятница)

    «Зенит» – «Ростов»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Алексей Воронцов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Евгений Турбин; AVAR-1 – Екатерина Курочкина; AVAR-2 – Александр Богданов; инспектор – Александр Колобаев.

    4 декабря (суббота)

    «Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Варанцо Петросян; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Зуев.

    «Спартак» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Максим Ковалeв; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Гвардис.

    «Локомотив» – «Урал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Алексей Сухой; AVAR-1 – Алексей Лунeв; AVAR-2 – Адлан Хатуев; инспектор – Геннадий Куличенков.

    5 декабря (воскресенье)

    «Химки» – «Арсенал»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Алексей Ширяев; резервный судья – Артeм Соколов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    «Динамо» – «Уфа»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Андрей Бутенко.

    «Нижний Новгород» – «Рубин»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Лапочкин.

    «Сочи» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR-1 – Дмитрий Чельцов; AVAR-2 – Анастасия Пустовойтова; инспектор – Сергей Французов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    Сегодня, 18:09
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3558

      ySS 1 час назад

      Карасев справедливо на самой принципиальной игре.

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      Рейтинг: +14759

      paracetamol 1 час назад

      Встреча «Спартака» и «Химок» - главный матч тура!

      1
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      Рейтинг: +12109

      Литейный4 > paracetamol 1 час назад

      Борьба лузеров аутсайдеров за места поближе к стыковым матчам в Пердив. Гыгыгы

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      Рейтинг: +164

      Болотные > paracetamol 29 минут назад

      В глаза долбишься? Или в очко? (Вот это вернее) Где увидел Химки?

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      Рейтинг: +60

      ДЫРЯВЫЕ 1 час назад

      Питерское .овно цука поставил газпром нам)))

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      Рейтинг: +14759

      paracetamol > ДЫРЯВЫЕ 1 час назад

      цука это ЦСКА, безграмотный!

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