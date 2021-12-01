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  • Мешков рассудит «Спартак» и «Ахмат» и другие судейские назначения 17-го тура РПЛ

Мешков рассудит «Спартак» и «Ахмат» и другие судейские назначения 17-го тура РПЛ

1 декабря 2021, 18:09
9

РФС назначил арбитров на 17-й тур РПЛ. Встречу «Спартака» и «Химок» обслужит Виталий Мешков из Дмитрова.

3 декабря (пятница)

«Зенит» – «Ростов»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Алексей Воронцов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Евгений Турбин; AVAR-1 – Екатерина Курочкина; AVAR-2 – Александр Богданов; инспектор – Александр Колобаев.

4 декабря (суббота)

«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Варанцо Петросян; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Зуев.

«Спартак» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Максим Ковалeв; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Гвардис.

«Локомотив» – «Урал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Алексей Сухой; AVAR-1 – Алексей Лунeв; AVAR-2 – Адлан Хатуев; инспектор – Геннадий Куличенков.

5 декабря (воскресенье)

«Химки» – «Арсенал»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Алексей Ширяев; резервный судья – Артeм Соколов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Динамо» – «Уфа»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Андрей Бутенко.

«Нижний Новгород» – «Рубин»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Сочи» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR-1 – Дмитрий Чельцов; AVAR-2 – Анастасия Пустовойтова; инспектор – Сергей Французов.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Крылья Советов ЦСКА Спартак Ахмат Локомотив Урал Химки Арсенал Динамо Уфа Нижний Новгород Рубин Сочи Краснодар
Комментарии (9)
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paracetamol
1638374078
Встреча «Спартака» и «Химок» - главный матч тура!
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ySS
1638375070
Карасев справедливо на самой принципиальной игре.
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rash1959
1638379072
алё, бомба. так кого мешок рассудит? ахмет или химки?
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GreyDM
1638387344
На матче Химки-Арсенал встретились два одиночества Кукуляк и Кукуян (ВАР). Интересно, кто кого перекукует, по мне, так оба два долбоящеры знатные...
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xkixerx
1638442398
А Хачатурянц то работает, ни Сиденкова-козла, ни Иванова-петуха нет в заявке.... Сиденкова уже 3 тур нету, до сих пор горит от него!!!!
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