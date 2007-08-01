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    Шерки – лучший игрок недели в Лиге Европы, Соболев – третий в голосовании

    УЕФА назвал лучшего игрока по итогам пятого тура группового этапа Лиги Европы.

    Этого звания удостоился нападающий «Лиона» Райан Шерки.

    Форвард «Спартака» Александр Соболев занял третье место в голосовании.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Лиги Европы

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1229

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Это бункерный виноват

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      Рейтинг: +745

      plehanov6 1 час назад

      Похоже опять на политические санкции( хотя спорт, якобы, вне политики)! На факте, среди всех кандидатов, именно Соболев, оформил дубль топ-команде! Ну и ладно, мы уже привыкли к дискриминации...

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      Рейтинг: +29979

      VVM1964 > plehanov6 49 минут назад

      Ну какая дискриминация ? Гол с пенальти и второй в котором главная заслуга Мозеса ? Конечно в этом матче Соболев был не плох , выиграл несколько единоборств , старался , сыграл лучше чем обычно , но не более того ...

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