Шерки – лучший игрок недели в Лиге Европы, Соболев – третий в голосовании

Это бункерный виноват
УЕФА назвал лучшего игрока по итогам пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Этого звания удостоился нападающий «Лиона» Райан Шерки.
Форвард «Спартака» Александр Соболев занял третье место в голосовании.
- 18-летний француз оформил дубль в матче с «Брондбю» (3:1).
- На награду также претендовали Альфредо Морелос («Рейнджерс») и Роберт Андрих («Байер»).
Two-goal hero Rayan Cherki wins Player of the Week! @hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/hCG6d5IADS— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 26, 2021