Эмери может возглавить «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нового главного тренера после отставки Уле-Гуннара Сульшера.

По информации журналиста Кристиана Фалька, в число кандидатов на освободившийся пост входит тренер «Вильярреала» Унаи Эмери. «МЮ» пока не контактировал с 50-летним испанцем.

В шорт-лист «Манчестер Юнайтед» также входят Хулен Лопетеги («Севилья»), Маурисио Почеттино («ПСЖ») и Брендан Роджерс («Лестер»).

По информации The Athletic, Эмери считался главным претендентом на пост тренера «Ньюкасла».

Он отказался от предложения английского клуба.

Эмери тренирует «Вильярреал» с 2020 года.

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