Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эмери может возглавить «Манчестер Юнайтед»

24 ноября 2021, 15:54
8

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нового главного тренера после отставки Уле-Гуннара Сульшера.

По информации журналиста Кристиана Фалька, в число кандидатов на освободившийся пост входит тренер «Вильярреала» Унаи Эмери. «МЮ» пока не контактировал с 50-летним испанцем.

В шорт-лист «Манчестер Юнайтед» также входят Хулен Лопетеги («Севилья»), Маурисио Почеттино («ПСЖ») и Брендан Роджерс («Лестер»).

  • По информации The Athletic, Эмери считался главным претендентом на пост тренера «Ньюкасла».
  • Он отказался от предложения английского клуба.
  • Эмери тренирует «Вильярреал» с 2020 года.

Журналист Фальк: Манчини оказался возглавить «МЮ». Он заявил, что обязан вывести Италию на ЧМ-2022

Источник: твиттер Кристиана Фалька

Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 309 тысяч подписчиков.

Англия. Премьер-лига Испания. Примера Вильярреал Манчестер Юнайтед Эмери Унаи
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1637759118
Я в шоке. Тренеришкой в Манчестере интересуются. Карьера ни о чем у Унаи. Толи дело Зюба. Вон каких высот достиг, тут тебе и хет-трик в ворота Нижнего и покер Тамбову. Семака вон недавно послал)
Ответить
Derzkiy1
1637759561
Что за глупые варианты
Ответить
ARSteven89
1637764103
Унаи Эмери напоминает мне сочинского аборигена, живущего в коттедже в 700м от моря, который каждое лето улетает отдыхать в Турцию, ОАЭ или Египет )))
Ответить
Hektor 84
1637769530
Апл не для Эмери. Желаю ему успехов с Вильярреалом.
Ответить
Oldtrafford83
1637816867
Не надо его нам, его стихия это Испания, в АПЛ он не будет тянуть, опыт с Арс уже это показал.
Ответить
Главные новости
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
1
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
9
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
8
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
5
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
Все новости
Все новости
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
13:54
Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне
Вчера, 22:35
Алонсо высказался о победе «Челси» над «Брайтоном» в матче с 7 голами
Вчера, 21:33
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
Вчера, 20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
Вчера, 20:17
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
Вчера, 19:38
АПЛ. «Челси» забил четыре гола «Брайтону» (4:3)
Вчера, 17:57
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
Вчера, 16:14
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
Вчера, 11:15
2
АПЛ. «Ливерпуль» снова потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингем Форест»
29 августа
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
29 августа
1
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
29 августа
1
34-летний воспитанник «Челси» погиб в пустыне
29 августа
1
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
29 августа
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
29 августа
ФотоЧемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
29 августа
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль
28 августа
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
28 августа
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
27 августа
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
27 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
27 августа
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
27 августа
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+