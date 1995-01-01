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    Эмери может возглавить «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нового главного тренера после отставки Уле-Гуннара Сульшера.

    По информации журналиста Кристиана Фалька, в число кандидатов на освободившийся пост входит тренер «Вильярреала» Унаи Эмери. «МЮ» пока не контактировал с 50-летним испанцем.

    В шорт-лист «Манчестер Юнайтед» также входят Хулен Лопетеги («Севилья»), Маурисио Почеттино («ПСЖ») и Брендан Роджерс («Лестер»).

    • По информации The Athletic, Эмери считался главным претендентом на пост тренера «Ньюкасла».
    • Он отказался от предложения английского клуба.
    • Эмери тренирует «Вильярреал» с 2020 года.

    Журналист Фальк: Манчини оказался возглавить «МЮ». Он заявил, что обязан вывести Италию на ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 309 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12

      zafo30 7 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +2799

      Derzkiy1 55 минут назад

      Что за глупые варианты

      0
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      Рейтинг: +3647

      R_a_i_n 1 час назад

      Я в шоке. Тренеришкой в Манчестере интересуются. Карьера ни о чем у Унаи. Толи дело Зюба. Вон каких высот достиг, тут тебе и хет-трик в ворота Нижнего и покер Тамбову. Семака вон недавно послал)

      6
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      Рейтинг: +29879

      VVM1964 > R_a_i_n 40 минут назад

      Ты с Дзюбой поосторожней , а то сейчас тебе Семеныч задаст )))

      2
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      Рейтинг: +3647

      R_a_i_n > VVM1964 39 минут назад

      он обычно Зюбе и даст))

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