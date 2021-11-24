Эмери может возглавить «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нового главного тренера после отставки Уле-Гуннара Сульшера.
По информации журналиста Кристиана Фалька, в число кандидатов на освободившийся пост входит тренер «Вильярреала» Унаи Эмери. «МЮ» пока не контактировал с 50-летним испанцем.
В шорт-лист «Манчестер Юнайтед» также входят Хулен Лопетеги («Севилья»), Маурисио Почеттино («ПСЖ») и Брендан Роджерс («Лестер»).
- По информации The Athletic, Эмери считался главным претендентом на пост тренера «Ньюкасла».
- Он отказался от предложения английского клуба.
- Эмери тренирует «Вильярреал» с 2020 года.
Журналист Фальк: Манчини оказался возглавить «МЮ». Он заявил, что обязан вывести Италию на ЧМ-2022
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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