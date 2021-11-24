Карасев – судья матча ЦСКА – «Зенит»

РФС опубликовал назначения судей на матчи 16-го тура РПЛ. Встречу ЦСКА и «Зенита» обслужит москвич Сергей Карасев.
27 ноября (суббота)
«Урал» – «Сочи»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Ахмат» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Химки» – «Краснодар»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Николай Иванов.
28 ноября (воскресенье)
«Нижний Новгород» – «Крылья Советов»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Арам Петросян; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.
«Рубин» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Владислав Назаров; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Чеботарeв.
ЦСКА – «Зенит»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Юрий Баскаков.
29 ноября (понедельник)
«Уфа» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Игорь Синер.
«Арсенал» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Николай Левников.