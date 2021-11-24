Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карасев – судья матча ЦСКА – «Зенит»

24 ноября 2021, 11:25
10

РФС опубликовал назначения судей на матчи 16-го тура РПЛ. Встречу ЦСКА и «Зенита» обслужит москвич Сергей Карасев.

27 ноября (суббота)

«Урал» – «Сочи»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ахмат» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Химки» – «Краснодар»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Николай Иванов.

28 ноября (воскресенье)

«Нижний Новгород» – «Крылья Советов»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Арам Петросян; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.

«Рубин» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Владислав Назаров; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Чеботарeв.

ЦСКА – «Зенит»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Юрий Баскаков.

29 ноября (понедельник)

«Уфа» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Игорь Синер.

«Арсенал» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Николай Левников.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Урал Сочи Ахмат Ростов Химки Краснодар Нижний Новгород Крылья Советов Рубин Динамо ЦСКА Зенит Уфа Спартак Арсенал Локомотив
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1637743325
Карась не подведет, он это уже доказал в прошлых играх.
Ответить
saf05
1637744087
С Карасём ЦСКА ничего не светит.
Ответить
alex1951
1637750655
Вам песня посвящается..... Ля-ля-ля ...От Ямала до Балтийских морей Красная Армия всех сильней....))))
Ответить
ySS
1637758512
Удачи судьям в этом туре!))
Ответить
Ziklop
1637758585
ждем косяков от судей и потом указание на их ошибки вышестоящих.
Ответить
GreyDM
1637759507
Кукуляк на ВАРе на матче Рубин-Динамо((( Очень надеюсь, что до его вмешательства не дойдёт. Болелы Динамо поймут.
Ответить
orlovcar
1637766779
долго этот кукуляк мелькать в протоколах будет?
Ответить
portero
1637953922
ошибки будут точно, надеюсь что не в нашей игре....
Ответить
Главные новости
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
1
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
8
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
8
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
5
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
5
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
14
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
3
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
11
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+