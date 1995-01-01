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    Карасев – судья матча ЦСКА – «Зенит»

    РФС опубликовал назначения судей на матчи 16-го тура РПЛ. Встречу ЦСКА и «Зенита» обслужит москвич Сергей Карасев.

    27 ноября (суббота)

    «Урал» – «Сочи»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Вячеслав Харламов.

    «Ахмат» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    «Химки» – «Краснодар»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Николай Иванов.

    28 ноября (воскресенье)

    «Нижний Новгород» – «Крылья Советов»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Арам Петросян; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.

    «Рубин» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Владислав Назаров; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Чеботарeв.

    ЦСКА – «Зенит»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Юрий Баскаков.

    29 ноября (понедельник)

    «Уфа» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Игорь Синер.

    «Арсенал» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Николай Левников.

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    Источник: РФС

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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100

      Болотные 14 минут назад

      После проигрыша конюшни vladimir-7 и Cleaner продолжат бомжам подлизывать? Или как?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +170

      saf05 22 минуты назад

      С Карасём ЦСКА ничего не светит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3350

      Kollljan > saf05 17 минут назад

      Да ну! Это ж их личный судейка.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1282

      БОМЖАРНИК 27 минут назад

      Еще бы кони вдули баклажанам как Мальме и было бы все нормально!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11490

      NewLife 35 минут назад

      Карась не подведет, он это уже доказал в прошлых играх.

      0
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      Рейтинг: +720

      Каменный стояк 48 минут назад

      Миллеров уже пригласил Карасева на дружеский ужин)))

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