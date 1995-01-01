Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Кафанов – о возвращении Максименко в сборную: «Зависит от уровня, который он будет показывать»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мыслями о ситуации голкипера «Спартака» Александра Максименко.

    «Так получилось, что тот последний период, когда Максименко играл, у «Спартака» не ладилась игра в обороне. В каждой игре было много моментов – в такой ситуации вратарю очень сложно, там было много ударов из пределов штрафной.

    Думаю, передышку ему можно было дать даже раньше – на нeм была большая психологическая нагрузка. Что делать в его ситуации? Надо просто работать много.

    Саша провeл большой отрезок в «Спартаке» без замен, это очень сложно. Недавно сыграл сотый матч. Может, то, что произошло – это даже нужно, чтобы разгрузить голову. Главное, чтобы от тренировок он получал удовольствие. Других рецептов нет. Он хороший вратарь.

    Кандидат ли он в сборную? У нас все российские вратари кандидаты, зависит от уровня, который он будет показывать в играх», – сказал Кафанов.

    • Максименко был в заявке сборной на сентябрьские матчи, но на поле не выходил.
    • В текущем сезоне он пропустил 28 голов в 17 играх.

    Кафанов: «Сафонов – вратарь номер один в России, хотя на первый сбор он даже в пятeрку не попал»

    Кафанов: «Момент с автоголом Кудряшова еще не разбирали. Да и желания не было смотреть»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:47
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30470

      oyabun 16 минут назад

      Чтобы вернуться в сборную, Максименко сначала надо вернуться в команду. А там и без него сейчас Селихов нормально работает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11160

      Cleaner 16 минут назад

      Кафанов, ну помолчал бы хоть неделю после вчерашнего позора сборной. По игре позора, не по счету. Так нет, вылез со своим комментарием. Умеет Карпин команду собрать. Единомышленников...(

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91190
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68150
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru