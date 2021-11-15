Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кафанов – о возвращении Максименко в сборную: «Зависит от уровня, который он будет показывать»

Кафанов – о возвращении Максименко в сборную: «Зависит от уровня, который он будет показывать»

15 ноября 2021, 12:47
3

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мыслями о ситуации голкипера «Спартака» Александра Максименко.

«Так получилось, что тот последний период, когда Максименко играл, у «Спартака» не ладилась игра в обороне. В каждой игре было много моментов – в такой ситуации вратарю очень сложно, там было много ударов из пределов штрафной.

Думаю, передышку ему можно было дать даже раньше – на нeм была большая психологическая нагрузка. Что делать в его ситуации? Надо просто работать много.

Саша провeл большой отрезок в «Спартаке» без замен, это очень сложно. Недавно сыграл сотый матч. Может, то, что произошло – это даже нужно, чтобы разгрузить голову. Главное, чтобы от тренировок он получал удовольствие. Других рецептов нет. Он хороший вратарь.

Кандидат ли он в сборную? У нас все российские вратари кандидаты, зависит от уровня, который он будет показывать в играх», – сказал Кафанов.

  • Максименко был в заявке сборной на сентябрьские матчи, но на поле не выходил.
  • В текущем сезоне он пропустил 28 голов в 17 играх.

Кафанов: «Сафонов – вратарь номер один в России, хотя на первый сбор он даже в пятeрку не попал»

Кафанов: «Момент с автоголом Кудряшова еще не разбирали. Да и желания не было смотреть»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Максименко Александр Кафанов Виталий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1636971027
Чтобы вернуться в сборную, Максименко сначала надо вернуться в команду. А там и без него сейчас Селихов нормально работает.
Ответить
Главные новости
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
9
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
9
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
11
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
2
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
8
Все новости
Все новости
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
5
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
1
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
8
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
14
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
10
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
20
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
5
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
12
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
4
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+