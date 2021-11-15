Кафанов – о возвращении Максименко в сборную: «Зависит от уровня, который он будет показывать»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мыслями о ситуации голкипера «Спартака» Александра Максименко.

«Так получилось, что тот последний период, когда Максименко играл, у «Спартака» не ладилась игра в обороне. В каждой игре было много моментов – в такой ситуации вратарю очень сложно, там было много ударов из пределов штрафной.

Думаю, передышку ему можно было дать даже раньше – на нeм была большая психологическая нагрузка. Что делать в его ситуации? Надо просто работать много.

Саша провeл большой отрезок в «Спартаке» без замен, это очень сложно. Недавно сыграл сотый матч. Может, то, что произошло – это даже нужно, чтобы разгрузить голову. Главное, чтобы от тренировок он получал удовольствие. Других рецептов нет. Он хороший вратарь.

Кандидат ли он в сборную? У нас все российские вратари кандидаты, зависит от уровня, который он будет показывать в играх», – сказал Кафанов.

Максименко был в заявке сборной на сентябрьские матчи, но на поле не выходил.

В текущем сезоне он пропустил 28 голов в 17 играх.

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