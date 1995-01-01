Погребняк: «Вариант с командой из ФНЛ-2 не рассматривал бы»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк ответил на вопросы о своем будущем.

– Павел, есть ли предложения по дальнейшей карьере?

– Пока конкретики нет, ничего сказать не могу.

– Роман Павлюченко в свое удовольствие играет в ФНЛ-2 за «Знамя». Вам бы такой вариант был бы интересен?

– Такой вариант не рассматривал бы.

– То есть элитный дивизион или первый дивизион, но с серьезной задачей?

– Давайте подождем чуть-чуть.