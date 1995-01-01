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    Погребняк: «Вариант с командой из ФНЛ-2 не рассматривал бы»

    Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк ответил на вопросы о своем будущем.

    – Павел, есть ли предложения по дальнейшей карьере?

    – Пока конкретики нет, ничего сказать не могу.

    – Роман Павлюченко в свое удовольствие играет в ФНЛ-2 за «Знамя». Вам бы такой вариант был бы интересен?

    – Такой вариант не рассматривал бы.

    – То есть элитный дивизион или первый дивизион, но с серьезной задачей?

    – Давайте подождем чуть-чуть.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1769

      Блямба 1 час назад

      Можно подумать и об исторической родине..
      детской школе московского «Спартака»

      1
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      Рейтинг: +14858

      Garrincha58 2 часа назад

      подожди ещё когда 40 стукнет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21641

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Этот эгоист может разложить любой коллектив, нахер не нужен особенно в ФНЛ-2, где в основном молодёжь.

      0
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      Рейтинг: -180

      СуперПАВ9 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Уж получше роналду

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