Погребняк: «Вариант с командой из ФНЛ-2 не рассматривал бы»

Можно подумать и об исторической родине..
детской школе московского «Спартака»
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк ответил на вопросы о своем будущем.
– Павел, есть ли предложения по дальнейшей карьере?
– Пока конкретики нет, ничего сказать не могу.
– Роман Павлюченко в свое удовольствие играет в ФНЛ-2 за «Знамя». Вам бы такой вариант был бы интересен?
– Такой вариант не рассматривал бы.
– То есть элитный дивизион или первый дивизион, но с серьезной задачей?
– Давайте подождем чуть-чуть.