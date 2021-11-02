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  • Кафанов – о невызове Максименко в сборную: «Вратарям «Спартака» я вообще не завидую. Саше надо дать передышку»

Кафанов – о невызове Максименко в сборную: «Вратарям «Спартака» я вообще не завидую. Саше надо дать передышку»

2 ноября 2021, 00:37
7

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему в национальную команду не вызвали голкипера «Спартака» Александра Максименко.

«Сразу скажу, что вратарям «Спартака» в данной ситуации я вообще не завидую. Потому что команда играет не очень хорошо в обороне. В каждой игре вся команда допускает много ошибок в своей штрафной.

В этой ситуации очень трудно Александру играть надежно. Наверное, Саше надо дать передышку, чтобы он проанализировал все пропущенные голы.

Также я не завидую Саше Селихову. Второму вратарю было важно выйти после долгого перерыва и сыграть без ошибок», – сказал Кафанов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Спартак Россия Максименко Александр Кафанов Виталий
Комментарии (7)
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ab15488
1635832983
Он всерьез считает, что не вызов Максименко надо объяснять?
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paracetamol
1635834997
Какая сборная этой дыре? Пусть играть учится на тренировках!
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alefreddy
1635840013
Возьмите Колю Рассказова и не пожалеете
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DOCTOR PENALTY
1635864213
Глупый вопрос корреспондента. Корректный Кафанов. Максименко даже не уровень Спартака, какая уж там сборная.
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