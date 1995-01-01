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    Кафанов – о невызове Максименко в сборную: «Вратарям «Спартака» я вообще не завидую. Саше надо дать передышку»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему в национальную команду не вызвали голкипера «Спартака» Александра Максименко.

    «Сразу скажу, что вратарям «Спартака» в данной ситуации я вообще не завидую. Потому что команда играет не очень хорошо в обороне. В каждой игре вся команда допускает много ошибок в своей штрафной.

    В этой ситуации очень трудно Александру играть надежно. Наверное, Саше надо дать передышку, чтобы он проанализировал все пропущенные голы.

    Также я не завидую Саше Селихову. Второму вратарю было важно выйти после долгого перерыва и сыграть без ошибок», – сказал Кафанов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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