Кафанов – о невызове Максименко в сборную: «Вратарям «Спартака» я вообще не завидую. Саше надо дать передышку»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему в национальную команду не вызвали голкипера «Спартака» Александра Максименко.

«Сразу скажу, что вратарям «Спартака» в данной ситуации я вообще не завидую. Потому что команда играет не очень хорошо в обороне. В каждой игре вся команда допускает много ошибок в своей штрафной.

В этой ситуации очень трудно Александру играть надежно. Наверное, Саше надо дать передышку, чтобы он проанализировал все пропущенные голы.

Также я не завидую Саше Селихову. Второму вратарю было важно выйти после долгого перерыва и сыграть без ошибок», – сказал Кафанов.