Кафанов – о невызове Максименко в сборную: «Вратарям «Спартака» я вообще не завидую. Саше надо дать передышку»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему в национальную команду не вызвали голкипера «Спартака» Александра Максименко.
«Сразу скажу, что вратарям «Спартака» в данной ситуации я вообще не завидую. Потому что команда играет не очень хорошо в обороне. В каждой игре вся команда допускает много ошибок в своей штрафной.
В этой ситуации очень трудно Александру играть надежно. Наверное, Саше надо дать передышку, чтобы он проанализировал все пропущенные голы.
Также я не завидую Саше Селихову. Второму вратарю было важно выйти после долгого перерыва и сыграть без ошибок», – сказал Кафанов.
- Максименко пропустил 11 голов от «Лестера» (3:4) и «Зенита» (1:7), после чего остался в запасе на матч с «Ростовом» (1:1).
- В окончательный список сборной попали Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт») и Илья Лантратов («Химки»).
- 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
Источник: «Матч ТВ»