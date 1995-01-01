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    Серия А. «Милан» победил «Рому» и сравнялся с «Наполи», Ибрагимович забил 400-й гол в карьере

    «Милан» в гостевом матче 11-го тура чемпионата Италии обыграл «Рому» – 2:1.

    Один из голов в составе победителей забил Златан Ибрагимович. Это его 400-й мяч в клубной карьере.

    «Милан» набрал 31 очко и сравнялся с лидирующим в Серии А «Наполи». «Рома» занимает четвертое место (19 очков).

    Италия. Серия А. 11-й тур

    Рома – Милан – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ибрагимович, 26; 0:2 – Кессье, 57; 1:2 – Эль-Шаарави, 90+3.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2375

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Спасибо командам и златану за игру. Матч был крут

      0
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      Рейтинг: +756

      xkixerx 1 час назад

      Огненный МАТЧ!!! Спасибо командам, болел за красивый футбол. Эх, чтобы в России когда-нибудь так играть начали....

      1
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      Рейтинг: +8588

      Fusballer 1 час назад

      Игра бесподобен! 400 голов это круто!

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