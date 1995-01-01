Серия А. «Милан» победил «Рому» и сравнялся с «Наполи», Ибрагимович забил 400-й гол в карьере

«Милан» в гостевом матче 11-го тура чемпионата Италии обыграл «Рому» – 2:1.

Один из голов в составе победителей забил Златан Ибрагимович. Это его 400-й мяч в клубной карьере.

«Милан» набрал 31 очко и сравнялся с лидирующим в Серии А «Наполи». «Рома» занимает четвертое место (19 очков).

Италия. Серия А. 11-й тур

Рома – Милан – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ибрагимович, 26; 0:2 – Кессье, 57; 1:2 – Эль-Шаарави, 90+3.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А