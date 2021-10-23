Серия А. Автогол Ибрагимовича не помешал «Милану» в большинстве победить «Болонью» и возглавить таблицу

«Милан» в очередном туре Серии А обыграл «Болонью». Команда Синиши Михайловича завершала матч вдевятером.

В свои и чужие ворота забил форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

Миланцы вышли на первое место. «Болонья» на два очка отстает от зоны еврокубков.

Италия. Серия А. 9-й тур

Болонья – Милан – 2:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Леау, 16; 0:2 – Калабрия, 35; 1:2 – Ибрагимович, 49 (в свои ворота); 2:2 – Барроу, 52; 2:3 – Беннасер, 84; 2:4 – Ибрагимович, 90.

Удаления: Сумаоро, 20; Сориано, 58 – нет.

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