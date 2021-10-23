Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Серия А. Автогол Ибрагимовича не помешал «Милану» в большинстве победить «Болонью» и возглавить таблицу

    «Милан» в очередном туре Серии А обыграл «Болонью». Команда Синиши Михайловича завершала матч вдевятером.

    В свои и чужие ворота забил форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

    Миланцы вышли на первое место. «Болонья» на два очка отстает от зоны еврокубков.

    Италия. Серия А. 9-й тур

    Болонья – Милан – 2:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Леау, 16; 0:2 – Калабрия, 35; 1:2 – Ибрагимович, 49 (в свои ворота); 2:2 – Барроу, 52; 2:3 – Беннасер, 84; 2:4 – Ибрагимович, 90.

    Удаления: Сумаоро, 20; Сориано, 58 – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2021 23:43
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25779

      Боцман59rus 9 минут назад

      _ спасибо командам, на одном дыхании. Матч компенсировал все наши сегодняшние пешеходные мучения в РПЛ, не смотря на обилие голов>)))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90484
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67898
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru