Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    «Спартак» опустился на последнее место в группе Лиги Европы

    «Наполи» разгромил «Легию» (3:0) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы и поднялся на второе место в группе С.

    «Спартак» опустился на последнее место в группе. В активе красно-белых три очка, у «Лестера» и «Наполи» – по четыре, у «Легии» – шесть.

    • «Спартак» в 3-м туре уступил дома «Лестеру» со счетом 3:4.
    • На групповом этапа москвичам осталось провести три матча: на выезде с «Лестером» и «Легией», а также дома с «Наполи».
    • «Спартак» идет 7-м в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:45
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1141

      Блямба 13 минут назад

      Заманивают.)
      Упор на гостевые матчи и с девятью очками в футбольную весну...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2929

      Иван Петров 1986 23 минуты назад

      Да что вы говорите, а мы думали он лидер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1597

      Sviro 39 минут назад

      Не на последнее, а на первое место снизу.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90447
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67893
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru