«Спартак» опустился на последнее место в группе Лиги Европы

«Наполи» разгромил «Легию» (3:0) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы и поднялся на второе место в группе С.

«Спартак» опустился на последнее место в группе. В активе красно-белых три очка, у «Лестера» и «Наполи» – по четыре, у «Легии» – шесть.