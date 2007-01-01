«Спартак» опустился на последнее место в группе Лиги Европы

Заманивают.)
Упор на гостевые матчи и с девятью очками в футбольную весну...
«Наполи» разгромил «Легию» (3:0) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы и поднялся на второе место в группе С.
«Спартак» опустился на последнее место в группе. В активе красно-белых три очка, у «Лестера» и «Наполи» – по четыре, у «Легии» – шесть.
- «Спартак» в 3-м туре уступил дома «Лестеру» со счетом 3:4.
- На групповом этапа москвичам осталось провести три матча: на выезде с «Лестером» и «Легией», а также дома с «Наполи».
- «Спартак» идет 7-м в РПЛ.