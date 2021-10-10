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  • Булыкин – о Гисдоле: «Эта тряпка будет работать в «Локомотиве» благодаря Рангнику»

Булыкин – о Гисдоле: «Эта тряпка будет работать в «Локомотиве» благодаря Рангнику»

10 октября 2021, 14:39
38

Бывший член совета директоров «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился информацией о новом тренере команды Маркусе Гисдоле. Россиянин назвал немца тряпкой.

«Сразу позвонил друзьям в Германию, чтобы узнать про Гисдоля больше. Они сказали, что больше двух лет он нигде не задерживался, не любил иностранцев, и поэтому все удивились, что он приехал именно в Россию. Но для меня в этом нет никаких неожиданностей, потому что здесь есть Ральф Рангник. Поэтому эта тряпка будет работать ближайшее время в «Локомотиве», – сказал Булыкин.

  • Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
  • Трофеев в карьере Гисдоля нет.
  • «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

Семин: «Желаю Гиздолю повторить и превзойти успехи «Локомотива»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Булыкин Дмитрий Рангник Ральф Гисдоль Маркус
Комментарии (38)
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Боцман59rus
1633868212
_ эээ Булыкин??? ...это кто, аах да, пист@тый чемпион))), извините,чемпион по пист&жу _ представляете, оказывается Булыкин тоже, как выяснилось, не любит иностранцев и вообще нигде не работал>)))
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Manilov
1633868315
Ох, Дима, Дима..., вот уж кому о тряпках говорить, так не тебе... "Варежки сними!" © (Семин)
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Форвард 79
1633870248
Тряпка не тряпка, а свою неустойку возьмет
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slavа0508
1633870721
Думал что у нас в Спартаке больше всего чудят . ну нет Локо решил не отставать ...
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Ганнибал Лектор
1633872425
Мнение легендарного яйцевского Димы Булкина пестрит подробностями, но так и осталось непонятно, а почему тряпка?
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Вомбат
1633872674
Да уж, этот как скажет, так смело садись. Ниоткуда не следует, что он тряпка. И даже, что он хуже Николича. Просто два немца у руля (Цорн, хоть и сын Прядкина, но с 4 лет жил в Германии) конечно хотели бы видеть на посту ГТ именно немца, вот и поменяли серба на Гиздоля.
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Hektor 84
1633876615
Так Дима языком писдеть не мешки ворочать! Иди покажи на что ты способен! Походу тряпка это ты!
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portero
1633877222
Будем посмотреть, вдруг Ральф не слиняет в Ньюкасл и всё у них получится в нашей РПЛ..
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paracetamol
1633900973
Кого взяли, паровозики? ЮрШпалыч свободен!
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portero
1633932307
хоть тряпкой назови, лишь бы результат давал, а не помывкой денежных знаков занимался....
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