Булыкин – о Гисдоле: «Эта тряпка будет работать в «Локомотиве» благодаря Рангнику»

А сам Рангник в это время будет работать в Ньюкасле)) Вообще не понимаю совет директоров (ну или кто там принимает решение), как они подписывают контракт с тем, кто говорит, чтобы к нему не лезли и не обсуждали его решения. Он сегодня есть, а завтра его нет. А клуб в непонятно каком состоянии останется. Того же Николича, который очень неплохо выступал, взяли и вышвырнули.
Бывший член совета директоров «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился информацией о новом тренере команды Маркусе Гисдоле. Россиянин назвал немца тряпкой.
«Сразу позвонил друзьям в Германию, чтобы узнать про Гисдоля больше. Они сказали, что больше двух лет он нигде не задерживался, не любил иностранцев, и поэтому все удивились, что он приехал именно в Россию. Но для меня в этом нет никаких неожиданностей, потому что здесь есть Ральф Рангник. Поэтому эта тряпка будет работать ближайшее время в «Локомотиве», – сказал Булыкин.
- Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
- Трофеев в карьере Гисдоля нет.
- «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.
Семин: «Желаю Гиздолю повторить и превзойти успехи «Локомотива»