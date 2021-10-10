Булыкин – о Гисдоле: «Эта тряпка будет работать в «Локомотиве» благодаря Рангнику»

Бывший член совета директоров «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился информацией о новом тренере команды Маркусе Гисдоле. Россиянин назвал немца тряпкой.

«Сразу позвонил друзьям в Германию, чтобы узнать про Гисдоля больше. Они сказали, что больше двух лет он нигде не задерживался, не любил иностранцев, и поэтому все удивились, что он приехал именно в Россию. Но для меня в этом нет никаких неожиданностей, потому что здесь есть Ральф Рангник. Поэтому эта тряпка будет работать ближайшее время в «Локомотиве», – сказал Булыкин.

Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.

Трофеев в карьере Гисдоля нет.

«Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

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