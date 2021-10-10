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    Булыкин – о Гисдоле: «Эта тряпка будет работать в «Локомотиве» благодаря Рангнику»

    Бывший член совета директоров «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился информацией о новом тренере команды Маркусе Гисдоле. Россиянин назвал немца тряпкой.

    «Сразу позвонил друзьям в Германию, чтобы узнать про Гисдоля больше. Они сказали, что больше двух лет он нигде не задерживался, не любил иностранцев, и поэтому все удивились, что он приехал именно в Россию. Но для меня в этом нет никаких неожиданностей, потому что здесь есть Ральф Рангник. Поэтому эта тряпка будет работать ближайшее время в «Локомотиве», – сказал Булыкин.

    • Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
    • Трофеев в карьере Гисдоля нет.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.10.2021 14:39
    Комментарии42
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      Рейтинг: +21752

      bset 11 октября, 14:15

      А сам Рангник в это время будет работать в Ньюкасле)) Вообще не понимаю совет директоров (ну или кто там принимает решение), как они подписывают контракт с тем, кто говорит, чтобы к нему не лезли и не обсуждали его решения. Он сегодня есть, а завтра его нет. А клуб в непонятно каком состоянии останется. Того же Николича, который очень неплохо выступал, взяли и вышвырнули.

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      Рейтинг: +10190

      Cleaner 11 октября, 10:25

      Для ЛИЧНОГО обогащения руководства Локо Гиздол идеальная кандидатура. Не любит игроков, но любит деньги...

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      Рейтинг: +53068

      portero 11 октября, 09:05

      хоть тряпкой назови, лишь бы результат давал, а не помывкой денежных знаков занимался....

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      Рейтинг: +13664

      paracetamol 11 октября, 00:22

      Кого взяли, паровозики? ЮрШпалыч свободен!

      0
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      Рейтинг: +10190

      Cleaner > paracetamol 11 октября, 10:27

      Шпалыч футболом занимается. А Локомотив искал специалиста по тихому распилу бюджетного бабла.

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      Рейтинг: +8213

      САДЫЧОК 10 октября, 19:32

      Когда , говорит такой негодяй , как Булыкин - то скорее всего хороший , порядочный тренер ! Будем смотреть !

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      Рейтинг: +3779

      _Marqella_ > САДЫЧОК 11 октября, 00:15

      Чем тебе Булыкин не угодил??? Почему он негодяй??

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      ...
      Рейтинг: +8213

      САДЫЧОК > _Marqella_ 11 октября, 08:12

      Своими высказываниями и лизоблюдством !

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      ...
      Рейтинг: +5317

      sochi-2013 > _Marqella_ 9 часов назад

      Вначале спроси, он знает, кто такой Булыкин?

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      Рейтинг: +897

      Нас Много 10 октября, 19:06

      Ну теперь Локомотив точно будет отгиздолен...

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      Рейтинг: +900

      Taps > Нас Много 10 октября, 21:10

      Будут одни гиздюки ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10190

      Cleaner > Taps 11 октября, 10:28

      Почему будут? Они там уже давно.

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      Рейтинг: +12384

      ilichkadr 10 октября, 18:52

      Похоже, что писатели бомбардира текст не читают. У «Спорт-Экспресс» ГиСдоль, на официальном сайте Локо - Гисдоль........., а у бомбардира ГиЗдоль. Как-то не хорошо получается.

      0
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      ...
      Рейтинг: +25532

      пьяныйхоровод > ilichkadr 10 октября, 19:15

      Это на немецкий манер они .

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      ...
      Рейтинг: +12384

      ilichkadr > пьяныйхоровод 10 октября, 19:51

      Подумалось, что безграмотность намеренно написанная с ошибкой - реклама Гисдоле? Как например, слово котлета пишут через «а». Это же прошлый век.
      P.S. Похоже, что на бомбардире появился знаток «олбанского языка», на котором молодежь в начале 2000-х общалась в интернете, намеренно пренебрегая правописанием.

      0
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      Рейтинг: +25532

      пьяныйхоровод > ilichkadr 10 октября, 20:19

      Ну там явно не министр культуры .

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      Рейтинг: +3779

      _Marqella_ > ilichkadr 11 октября, 00:18

      Да какая разница как написано имя, смысл то абсолютно в другом...

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      Рейтинг: +14605

      Garrincha58 10 октября, 17:58

      так в Локомотиве никто больше двух лет и не работает так что тряпка не тряпка, а свой срок отслужит

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      Рейтинг: +53068

      portero 10 октября, 17:47

      Будем посмотреть, вдруг Ральф не слиняет в Ньюкасл и всё у них получится в нашей РПЛ..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11973

      Hektor 84 10 октября, 17:36

      Так Дима языком писдеть не мешки ворочать! Иди покажи на что ты способен! Походу тряпка это ты!

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      Рейтинг: +3779

      _Marqella_ > Hektor 84 11 октября, 00:20

      все мы знаем кто тут тряпка....догадался? умнечка.....

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      Рейтинг: +10190

      Cleaner > Hektor 84 11 октября, 10:29

      Дима все всем доказал на поле.

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      Рейтинг: +5317

      sochi-2013 > Cleaner 9 часов назад

      Не спорь с де6илом. Ему ничего не докажешь, а себе нервы потреплешь.

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