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    Семин: «Желаю Гиздолю повторить и превзойти успехи «Локомотива»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на приход в клуб немца Маркуса Гиздоля. Он сменил Марко Николича.

    «У «Локомотива» есть чемпионские ориентиры – победы в чемпионате России, выходы в четвертьфинал Лиги чемпионов и полуфинал Кубка кубков. Новому тренеру я желаю повторить и превзойти эти результаты. Планка очень высокая», – сказал Семин.

    • Последним местом работы Гиздоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
    • Трофеев в карьере Гиздоля нет.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2545

      nemolod 1 час назад

      Палыч,твои достижения в родном клубе в ближайшее время никто не достигнет!

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      Рейтинг: +2185

      Красногорск_Фан 3 часа назад

      Сарказм засчитан! Но по ходу его главное достоинство что во время секса с рангником стонет по немецки

      0
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