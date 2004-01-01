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    Самошников и Макаров пропустят матч со Словакией из-за травм

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что в ближайшей игре команде не помогут защитник «Рубина» Илья Самошников и хавбек «Динамо» Денис Макаров.

    «Макаров вчера почувствовал забитость в икроножной мышце. Сделали обследование. После тренировки будем решать – останется ли на Словению или нет.

    По Самошникову посмотрим позже. Не сегодня точно. С учeтом кадровых проблем даже я буду сейчас лучше, чем он. Я хотя бы на сборе был, а не как Илья, который не провeл с нами ни секунды», – заявил Карпин.

    • Россия примет Словакию в пятницу, 8 октября, в Казани.
    • Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии7
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      Рейтинг: +52810

      portero 9 минут назад

      Что там в сборной происходит, столько с травмами выбывает игроков???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21722

      vladimir-7 13 минут назад

      Игроки разбегаются из сборной от этого тренера, под любым предлогом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13569

      paracetamol 54 минуты назад

      И эти от плохо пахнущего Валеры сбегли. Сколько лет прошло, а свиная вонь никак не выветрилась!

      1
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      Рейтинг: +28617

      VVM1964 > paracetamol 1 минуту назад

      Бомжатская вонь присуща любому твоему высказыванию !!! (((

      0
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      Рейтинг: +836

      Блямба 1 час назад

      Пора Валере бутсы самому шнуровать такими темпами..
      Эдуард Безуглов передаёт привет новому медперсоналу сборной,ну или санитарам...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1046

      GreyDM 1 час назад

      Такими темпами не то что на скамейку, на основу народу не хватит.По два человека в день из-за травм отваливаются...

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      Рейтинг: +21722

      vladimir-7 > GreyDM 1 час назад

      Какой тренер, такое и количество травмированных игроков

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