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  • Самошников и Макаров пропустят матч со Словакией из-за травм

Самошников и Макаров пропустят матч со Словакией из-за травм

7 октября 2021, 19:51
10

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что в ближайшей игре команде не помогут защитник «Рубина» Илья Самошников и хавбек «Динамо» Денис Макаров.

«Макаров вчера почувствовал забитость в икроножной мышце. Сделали обследование. После тренировки будем решать – останется ли на Словению или нет.

По Самошникову посмотрим позже. Не сегодня точно. С учeтом кадровых проблем даже я буду сейчас лучше, чем он. Я хотя бы на сборе был, а не как Илья, который не провeл с нами ни секунды», – заявил Карпин.

  • Россия примет Словакию в пятницу, 8 октября, в Казани.
  • Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словакия Макаров Денис Самошников Илья Карпин Валерий
Комментарии (10)
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GreyDM
1633625693
Такими темпами не то что на скамейку, на основу народу не хватит.По два человека в день из-за травм отваливаются...
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Блямба
1633626188
Пора Валере бутсы самому шнуровать такими темпами.. Эдуард Безуглов передаёт привет новому медперсоналу сборной,ну или санитарам...
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paracetamol
1633628192
И эти от плохо пахнущего Валеры сбегли. Сколько лет прошло, а свиная вонь никак не выветрилась!
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vladimir-7
1633630644
Игроки разбегаются из сборной от этого тренера, под любым предлогом.
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portero
1633630878
Что там в сборной происходит, столько с травмами выбывает игроков???
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Slavan62
1633631811
Надо было путных врача и физрука брать, а не этих коновалов
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Sancho010365
1633636143
Скажу факт, и сезон то ещё в разгаре, не зима и поля у нас добротные. А вина - физическая подготовка игроков, ребята. Скорость и мастерство. Мастерство, как уйти от столкновений, как это делал Белан Игорь и Илья Цымбаларь. Вспомните! Это уметь нужно, Белан в интервью говорит, что у него от рождения, он чувствует соперника сзади, а Илья в обводке как уходил от столкновения, уух! У нас силовой футбол, многим иностранцам не нравится и многие они травмируются, даже только приехав в Россию (Зе Луиш, Малком). Скорости у нас маленькие, вот и косячат друг друга, многие идут на столкновение думая о 11-метровом, потому что деревянные в обводке. Я про себя - публичное возмущение придаёт значимость любому дураку!
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zigbert
1633691108
Тут уж Карпину не позавидуешь.
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