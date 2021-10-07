Самошников и Макаров пропустят матч со Словакией из-за травм

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что в ближайшей игре команде не помогут защитник «Рубина» Илья Самошников и хавбек «Динамо» Денис Макаров.

«Макаров вчера почувствовал забитость в икроножной мышце. Сделали обследование. После тренировки будем решать – останется ли на Словению или нет.

По Самошникову посмотрим позже. Не сегодня точно. С учeтом кадровых проблем даже я буду сейчас лучше, чем он. Я хотя бы на сборе был, а не как Илья, который не провeл с нами ни секунды», – заявил Карпин.