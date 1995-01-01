Спаллетти – скамейке «Спартака»: «Посмотрим, что будет в Москве»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака» обратился к скамейке запасных соперника.

«Посмотрим, что будет в Москве», – крикнул итальянец в адрес спартаковских тренеров и футболистов.