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    Спаллетти – скамейке «Спартака»: «Посмотрим, что будет в Москве»

    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака» обратился к скамейке запасных соперника.

    «Посмотрим, что будет в Москве», – крикнул итальянец в адрес спартаковских тренеров и футболистов.

    • «Спартак» победил «Наполи» со счетом 3:2.
    • После игры Спаллетти посетовал, что «один из членов штаба москвичей показывал какие-то жесты».
    • Матч в российской столице между этими командами состоится 24 ноября.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии19
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      Рейтинг: +10606

      Литейный4 22 минуты назад

      Мы верим, что Наполи опустит выскочку аутсайдера Срамтак на место. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +7893

      Alekxei Z. > Литейный4 10 минут назад

      Убогий, никто не спорит , что лидер Серии А сильнее нынешнего Спартака, но 3 очка у нас, а дальше всё лирика...
      Опускают вас дебилов, так как стоимость нашего состава явно меньше Наполи. Можно сказать , что мы прыгнули выше головы, а вот ваши понты после победы над очень слабой команды как то выглядят странно.
      В вашем лагере ( болел Зенита) есть адекватные люди , печально , что вас там нет.

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      Рейтинг: +688

      сутулая собака и лисы > Литейный4 10 минут назад

      вижу тебя уже не раз опустили, что ты стал таким озлобленным чмошником.

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      Рейтинг: +17111

      derrik2000 26 минут назад

      Естественно, в Москве что-то будет по окончанию 90 минут матча.
      Если игрочишки Спартака (наконец-то!) поняли, в какую игру требует от них играть Витория, и что эта игра - не "дыр-дыр рАссЕйского разлива", а атакующий футбол середняка европейского уровня, то тогда в Москве Наполи тоже будет несладко.
      здесь главное, чтобы Спартак не воспринимал "своё поле" в качестве 12-го игрока, а спартаковских болельщиков и фантиков на трибунах - 13-го игрока.
      Иначе будет печально после матча.
      Играть нужно так же собранно, только защите усилить взаимодействие и спортивную злость.
      Если матч в Неаполе послужил тому. что команда будет "выздоравливать", буду только рад, а "на нет и суда нет".

      1
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      Рейтинг: +3884

      Semenycch 44 минуты назад

      Лучано один из лучших тренеров Зенита и отлично знает Российскую футбольную кухню. Спартак для него исторически принципиальный враг и будет очень интересно посмотреть на матч в Москве.

      2
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      Рейтинг: +6130

      Томик 1 час назад

      А что, в Москву своих судей привезешь? Окстись, ты не с "Зенитом" приезжаешь.

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      Рейтинг: +865

      С-Пб on-line > Томик 27 минут назад

      забыл ещё проб здеть,что у тебя м р а зо т ы украли народное достояние, г о в но ты свиное

      2
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      Рейтинг: +306

      КаДеС 1 час назад

      Конечно, смотреть здраво, Спартак вряд ли зацепится даже за ничью, но и про этот матч так же рассуждали даже самые верующие в победу Спартака. Так что неизвестно что будет в Москве, но история в Неаполе уже останется в летописях. А Лучано обиделся)))

      0
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      Рейтинг: +3884

      Semenycch > КаДеС 33 минуты назад

      Мужчина не обижается, а Лучано вне сомнений Мужчина, Мужчина терпит оскорбление и оскорбившим Мужчину не завидую. :)

      0
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      Рейтинг: +2917

      m40 1 час назад

      Я понял так:в Москве Спалетти в ответ будет показывать какие-то жесты скамейке Спартака

      1
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      Рейтинг: +28299

      VVM1964 1 час назад

      А что у нас есть скамейка запасных !!! ??? ((( Ах да - Ещенко да Ребров

      0
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      Рейтинг: +1017

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Не умеет тренер проигрывать, в зените тоже ныл лысый нытик

      3
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      Рейтинг: +2799

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Что случилось то случилось, причем тут Москва.

      3
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      Рейтинг: +2438

      seth343 1 час назад

      Психонул)))

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