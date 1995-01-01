Спаллетти – скамейке «Спартака»: «Посмотрим, что будет в Москве»

Мы верим, что Наполи опустит выскочку аутсайдера Срамтак на место. Гыгыгы
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака» обратился к скамейке запасных соперника.
«Посмотрим, что будет в Москве», – крикнул итальянец в адрес спартаковских тренеров и футболистов.
- «Спартак» победил «Наполи» со счетом 3:2.
- После игры Спаллетти посетовал, что «один из членов штаба москвичей показывал какие-то жесты».
- Матч в российской столице между этими командами состоится 24 ноября.