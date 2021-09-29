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  • Витория – перед матчем с «Наполи»: «У «Спартака» есть несколько проблем, но мы постараемся бороться»

Витория – перед матчем с «Наполи»: «У «Спартака» есть несколько проблем, но мы постараемся бороться»

29 сентября 2021, 19:27
20

Главный тренер «Спартака» Руй Витория сообщил о потерях перед матчем второго тура группы Лиги Европы против «Наполи». Португалец не может рассчитывать на ряд футболистов.

«У нас несколько проблем. Джордан Ларссон не готов. Не сыграют и Илья Кутепов, Николай Рассказов, Йоррит Хендрикс, Роман Зобнин. Но мы здесь не чтобы жаловаться. Постараемся бороться», – сказал Витория.

  • Матч состоится завтра, 30 сентября.
  • «Спартак» идет в группе последним.
  • «Наполи» лидирует в Серии А.

Источник: Tutto Napoli
Лига Европы Россия. Премьер-лига Наполи Спартак Витория Руй
Комментарии (20)
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balam
1632937016
постараемся бороться-это че?
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maygli
1632938015
"...несколько проблем." - это он явно мягко выразился. Там проблема на проблеме и проблемой погоняет. Удачи тебе "Спартак"! Всё равно ты лучший!
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oyabun
1632938476
Берите пример с Шерифа. С любым составом можно выигрывать. Всё дело в желании и самоотдаче.
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житель СПб
1632939261
Нечего подкладываться заранее. Надо бороться, отдавать все силы на поле!
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Fusballer
1632941944
Наполи на ходу, а Спартак пока не выбрался из ямы. Очень тяжело будет. В положительный исход не верю, не вижу пока команды у Спартака, которая сможет его добиться. В любом случае удачи.
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Plyash
1632947293
Реально рассуждая - увезти бы ничью.Иди на худой конец,просто достойно сыграть,что бы не стыдно было.Ну и,конечно же,удачи всем нам.
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Hektor 84
1632948652
Кутепов и Рассказов это не потери! Это удача для Спартака что они играть не смогут.
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Persona_non_Grata
1632951080
Боюсь что главная проблема - это ТЫ (((
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portero
1632978694
Что-то мне Тедеско больше нравился, с Руем опять в обороне проходной двор будет...
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zigbert
1633005975
Бороться и надо. Главное не тушеваться и не бояться Наполи.
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