Витория – перед матчем с «Наполи»: «У «Спартака» есть несколько проблем, но мы постараемся бороться»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория сообщил о потерях перед матчем второго тура группы Лиги Европы против «Наполи». Португалец не может рассчитывать на ряд футболистов.
«У нас несколько проблем. Джордан Ларссон не готов. Не сыграют и Илья Кутепов, Николай Рассказов, Йоррит Хендрикс, Роман Зобнин. Но мы здесь не чтобы жаловаться. Постараемся бороться», – сказал Витория.
- Матч состоится завтра, 30 сентября.
- «Спартак» идет в группе последним.
- «Наполи» лидирует в Серии А.
Источник: Tutto Napoli