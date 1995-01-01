Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Витория – перед матчем с «Наполи»: «У «Спартака» есть несколько проблем, но мы постараемся бороться»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория сообщил о потерях перед матчем второго тура группы Лиги Европы против «Наполи». Португалец не может рассчитывать на ряд футболистов.

    «У нас несколько проблем. Джордан Ларссон не готов. Не сыграют и Илья Кутепов, Николай Рассказов, Йоррит Хендрикс, Роман Зобнин. Но мы здесь не чтобы жаловаться. Постараемся бороться», – сказал Витория.

    • Матч состоится завтра, 30 сентября.
    • «Спартак» идет в группе последним.
    • «Наполи» лидирует в Серии А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tutto Napoli

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2328

      tarasofka 33 минуты назад

      завтра мы снова сможем наблюдать, как хряки сныкаются по срочным делам. а есть такие прошаренные рылы, типа аденн, который ныкается минимум за сутки до матча.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89738
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67651
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru