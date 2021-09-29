Витория – перед матчем с «Наполи»: «У «Спартака» есть несколько проблем, но мы постараемся бороться»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория сообщил о потерях перед матчем второго тура группы Лиги Европы против «Наполи». Португалец не может рассчитывать на ряд футболистов.

«У нас несколько проблем. Джордан Ларссон не готов. Не сыграют и Илья Кутепов, Николай Рассказов, Йоррит Хендрикс, Роман Зобнин. Но мы здесь не чтобы жаловаться. Постараемся бороться», – сказал Витория.