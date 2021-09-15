Карпин и Черчесов присутствуют на матче «Спартак» – «Легия»

«Спартак» принимает «Легию» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы (0:0, второй тайм).

За матчем с трибун наблюдают главный тренер сборной России Валерий Карпин и бывший тренер «Легии» Станислав Черчесов.

Черчесов ранее тренировал и «Спартак», и «Легию»..

Столичный клуб не играл в группе еврокубков с 2018 года.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.