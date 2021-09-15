Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Карпин и Черчесов присутствуют на матче «Спартак» – «Легия»

    «Спартак» принимает «Легию» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы (0:0, второй тайм).

    За матчем с трибун наблюдают главный тренер сборной России Валерий Карпин и бывший тренер «Легии» Станислав Черчесов.

    • Черчесов ранее тренировал и «Спартак», и «Легию»..
    • Столичный клуб не играл в группе еврокубков с 2018 года.
    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:52
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2685

      Иван Петров 1986 6 минут назад

      Им там смотреть нечего. Одна вшивота не может ничего сделать с еще большей вшивотой.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89381
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67506
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru