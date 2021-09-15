Карпин и Черчесов присутствуют на матче «Спартак» – «Легия»

Им там смотреть нечего. Одна вшивота не может ничего сделать с еще большей вшивотой.
«Спартак» принимает «Легию» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы (0:0, второй тайм).
За матчем с трибун наблюдают главный тренер сборной России Валерий Карпин и бывший тренер «Легии» Станислав Черчесов.
- Черчесов ранее тренировал и «Спартак», и «Легию»..
- Столичный клуб не играл в группе еврокубков с 2018 года.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
Карпин и Черчесов внимательно следят за бывшей. А Станислав Саламович сразу за двумя pic.twitter.com/hAEv0YcotC— Матч ТВ (@MatchTV) September 15, 2021