Иванов рассудит «Зенит» и ЦСКА, Левников – «Динамо» и «Локомотив»

РФС объявил о судейских назначениях на матчи 6-го тура РПЛ.
26 августа (четверг)
«Уфа» – «Крылья Советов»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Варанцо Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Эдуард Малый.
«Спартак» – «Сочи»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Зуев.
«Ахмат» – «Арсенал»: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Игорь Князев; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гвардис.
«Зенит» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Валерий Данченко; резервный судья – Алексей Матюнин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Игорь Синер.
27 августа (пятница)
«Урал» – «Ростов»: судья – Артeм Любимов; ассистенты судьи – Владимир Миневич, Кирилл Большаков; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Андрей Бутенко.
«Химки» – «Нижний Новгород»: судья – Владимир Москалeв; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Динамо» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Константин Шаламберизде, Денис Березнов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Краснодар» – «Рубин»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Французов.