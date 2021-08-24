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  • Иванов рассудит «Зенит» и ЦСКА, Левников – «Динамо» и «Локомотив»

Иванов рассудит «Зенит» и ЦСКА, Левников – «Динамо» и «Локомотив»

24 августа 2021, 13:17
2

РФС объявил о судейских назначениях на матчи 6-го тура РПЛ.

26 августа (четверг)

«Уфа»«Крылья Советов»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Варанцо Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Эдуард Малый.

«Спартак»«Сочи»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Зуев.

«Ахмат»«Арсенал»: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Игорь Князев; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит»ЦСКА: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Валерий Данченко; резервный судья – Алексей Матюнин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Игорь Синер.

27 августа (пятница)

«Урал»«Ростов»: судья – Артeм Любимов; ассистенты судьи – Владимир Миневич, Кирилл Большаков; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Андрей Бутенко.

«Химки»«Нижний Новгород»: судья – Владимир Москалeв; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Динамо»«Локомотив»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Константин Шаламберизде, Денис Березнов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар»«Рубин»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Французов.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Динамо Локомотив Уфа Крылья Советов Спартак Сочи Ахмат Арсенал Урал Ростов Химки Нижний Новгород Краснодар Рубин Безбородов Владислав Мешков Виталий Сухой Алексей Иванов Cергей Левников Кирилл Москалев Владимир Кукуляк Евгений Любимов Артем
Комментарии (2)
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ySS
1629824110
Хороший тур, много интересных противостояний. Арбитры... да они всё равно лучше судят, чем футболисты играют)
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portero
1629884868
кто кого рассудит или засудит???
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