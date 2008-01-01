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    Иванов рассудит «Зенит» и ЦСКА, Левников – «Динамо» и «Локомотив»

    РФС объявил о судейских назначениях на матчи 6-го тура РПЛ.

    26 августа (четверг)

    «Уфа»«Крылья Советов»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Варанцо Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Эдуард Малый.

    «Спартак»«Сочи»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Зуев.

    «Ахмат»«Арсенал»: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Игорь Князев; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гвардис.

    «Зенит»ЦСКА: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Валерий Данченко; резервный судья – Алексей Матюнин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Игорь Синер.

    27 августа (пятница)

    «Урал»«Ростов»: судья – Артeм Любимов; ассистенты судьи – Владимир Миневич, Кирилл Большаков; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Андрей Бутенко.

    «Химки»«Нижний Новгород»: судья – Владимир Москалeв; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    «Динамо»«Локомотив»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Константин Шаламберизде, Денис Березнов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Вячеслав Харламов.

    «Краснодар»«Рубин»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Французов.

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    Источник: сайт РФС

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