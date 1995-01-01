Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Гасперини – после победы над «Торино»: «Аталанта» совершенно не заслужила три очка»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил исход матча первого тура Серии А против «Торино» (2:1). Он считает победу незаслуженной.

    «Эти три очка очень важны. Но это была игра, в которой мы совершенно не заслужили победу. «Торино» был в лучшем состоянии, чем мы, – не только физически, но и морально.

    Нельзя отрицать, что сегодня вечером мы увидели команду более подготовленную, чем мы. Мы ставим цели, это заложено в нашей ДНК, но нам нужно было играть лучше. Даже в физическом плане они легко превосходили нас», – цитирует Гасперини «Чемпионат» со ссылкой на итальянское издание Tuttosport.

    • Россиянин Алексей Миранчук вышел на замену у «Аталанты» на 56-й минуте.
    • Следующий соперник «Аталанты» – «Болонья» (28 августа).
    • «Аталанта» в сентябре стартует в группе Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:22
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88684
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67304
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru