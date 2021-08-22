Гасперини – после победы над «Торино»: «Аталанта» совершенно не заслужила три очка»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил исход матча первого тура Серии А против «Торино» (2:1). Он считает победу незаслуженной.

«Эти три очка очень важны. Но это была игра, в которой мы совершенно не заслужили победу. «Торино» был в лучшем состоянии, чем мы, – не только физически, но и морально.

Нельзя отрицать, что сегодня вечером мы увидели команду более подготовленную, чем мы. Мы ставим цели, это заложено в нашей ДНК, но нам нужно было играть лучше. Даже в физическом плане они легко превосходили нас», – цитирует Гасперини «Чемпионат» со ссылкой на итальянское издание Tuttosport.