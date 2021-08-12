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  • Талалаев – об отмене красной Шелии: «Мы были правы, а судьи нет. До удаления «Ахмат» играл один из лучших матчей»

Талалаев – об отмене красной Шелии: «Мы были правы, а судьи нет. До удаления «Ахмат» играл один из лучших матчей»

12 августа 2021, 13:59
6

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал решение КДК РФС аннулировать красную карточку вратаря Георги Шелии, которую он получил в матче третьего тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

«Безусловно, я рад, что компетентные органы разобрали все эти эпизоды и приняли такое решение. Больше я доволен, что у меня будет вратарь. Потому что мы потеряли Гудиева после первой игры с «Крыльями», когда ему пробили в район почки.

И в моменте с удалением Шелии, и в моменте с фолом на Конате мы были правы, а судьи нет. Уверен, что до удаления моя команда играла один из лучших матчей»

  • Шелия получил красную карточку на 55-й минуте за фол последней надежды.
  • Судья Павел Кукуян перед принятием решения воспользовался системой VAR.
  • После удаления проигрывающий «Рубин» забил «Ахмату» 2 гола.

Вратарь «Ахмата» Шелия – об удалении в игре с «Рубином»: «Миллион людей сказали, что это не красная. Двойные стандарты»

Источник: официальный сайт «Ахмата»
Россия. Премьер-лига Ахмат Шелия Гиорги Талалаев Андрей
Комментарии (6)
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portero
1628768996
Ошибка с ВАР ... повлиявшая на результат...
Интересно а судей оштрафуют за эти ошибки, ну как минимум зарплатой за игру...
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ДЖУZ
1628771953
А где эти, кто утверждал что там была карточка с пеной в рту, ну и...? Теперь, что скажут наши диванные эксперты???
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anastaskuznetsov
1628773701
XOЧЕШЬ НЕЗAБЫBАЕMОГO СEKCА на всю ночь?! Уникaльный пpепаpат от кoтоpого члeн стaнoвитьcя бoльшe, cекc дoльшe, кoнчaешь мoчнee и oщущeния яpче и пpиятнeе. Cовeтyю пoпpобовaть xоть pаз в жизни тaкoе, а зaказывaл здecь---- https://s4.lv/meridian
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DOCTOR PENALTY
1628780423
Ну и нах.у.еVARил же Кукуян в Казани. Сайманов со Слуцким теперь чешут жопы: Рубин - в зоне особого внимания.
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житель СПб
1628781969
Вот оно - "везение" Рубина...
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