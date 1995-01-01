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    Талалаев – об отмене красной Шелии: «Мы были правы, а судьи нет. До удаления «Ахмат» играл один из лучших матчей»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал решение КДК РФС аннулировать красную карточку вратаря Георги Шелии, которую он получил в матче третьего тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

    «Безусловно, я рад, что компетентные органы разобрали все эти эпизоды и приняли такое решение. Больше я доволен, что у меня будет вратарь. Потому что мы потеряли Гудиева после первой игры с «Крыльями», когда ему пробили в район почки.

    И в моменте с удалением Шелии, и в моменте с фолом на Конате мы были правы, а судьи нет. Уверен, что до удаления моя команда играла один из лучших матчей»

    • Шелия получил красную карточку на 55-й минуте за фол последней надежды.
    • Судья Павел Кукуян перед принятием решения воспользовался системой VAR.
    • После удаления проигрывающий «Рубин» забил «Ахмату» 2 гола.

    Вратарь «Ахмата» Шелия – об удалении в игре с «Рубином»: «Миллион людей сказали, что это не красная. Двойные стандарты»

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    Источник: официальный сайт «Ахмата»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      anastaskuznetsov 10 минут назад

      XOЧЕШЬ НЕЗAБЫBАЕMОГO СEKCА на всю ночь?! Уникaльный пpепаpат от кoтоpого члeн стaнoвитьcя бoльшe, cекc дoльшe, кoнчaешь мoчнee и oщущeния яpче и пpиятнeе. Cовeтyю пoпpобовaть xоть pаз в жизни тaкoе, а зaказывaл здecь---- https://s4.lv/meridian

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      Рейтинг: +205

      ДЖУZ 39 минут назад

      А где эти, кто утверждал что там была карточка с пеной в рту, ну и...? Теперь, что скажут наши диванные эксперты???

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      Рейтинг: +575

      GammiD > ДЖУZ 5 минут назад

      До этого момента куку судил в одну калитку, загрузил нас желтыми под завязку на ровном месте, а Хвичу лупили по ногам безнаказанно. Тут момент 50/50.

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      Рейтинг: +50323

      portero 1 час назад

      Ошибка с ВАР ... повлиявшая на результат...

      Интересно а судей оштрафуют за эти ошибки, ну как минимум зарплатой за игру...

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