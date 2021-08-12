Талалаев – об отмене красной Шелии: «Мы были правы, а судьи нет. До удаления «Ахмат» играл один из лучших матчей»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал решение КДК РФС аннулировать красную карточку вратаря Георги Шелии, которую он получил в матче третьего тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

«Безусловно, я рад, что компетентные органы разобрали все эти эпизоды и приняли такое решение. Больше я доволен, что у меня будет вратарь. Потому что мы потеряли Гудиева после первой игры с «Крыльями», когда ему пробили в район почки.

И в моменте с удалением Шелии, и в моменте с фолом на Конате мы были правы, а судьи нет. Уверен, что до удаления моя команда играла один из лучших матчей»

Шелия получил красную карточку на 55-й минуте за фол последней надежды.

Судья Павел Кукуян перед принятием решения воспользовался системой VAR.

перед принятием решения воспользовался системой VAR. После удаления проигрывающий «Рубин» забил «Ахмату» 2 гола.

Вратарь «Ахмата» Шелия – об удалении в игре с «Рубином»: «Миллион людей сказали, что это не красная. Двойные стандарты»