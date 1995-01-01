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    Карасев рассудит «Локомотив» и «Зенит»

    Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи четвертого тура РПЛ.

    «Нижний Новгород»«Уфа»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Михаил Иванов; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Спартак»«Урал»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Максим Ковалев, Андрей Образко; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Алексей Тюмин.

    «Ахмат»«Динамо»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Валерий Данченко; резервный судья – Артур Федоров; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Эдуард Малый.

    «Ростов»ЦСКА: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Александр Гвардис.

    «Рубин»«Крылья Советов»: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Александр Кудрявцев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Зуев.

    «Локомотив»«Зенит»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Французов.

    «Краснодар»«Арсенал»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Колобаев.

    «Сочи»«Химки»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Игорь Князев; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Сергей Лапочкин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19942

      vladimir-7 13 минут назад

      Локомотиву и Зениту повезло, хоть ничейку объективно сгоняете.

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      Рейтинг: +2310

      ААМ 17 минут назад

      Уверен в объективном судействе Карасёва

      0
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      Рейтинг: +8784

      knikos 34 минуты назад

      Круто он отсудил СуперКубок Европы ! Посмотрим , как сложится на этот раз .

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