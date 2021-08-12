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Карасев рассудит «Локомотив» и «Зенит»

12 августа 2021, 12:49
33

Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи четвертого тура РПЛ.

«Нижний Новгород»«Уфа»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Михаил Иванов; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Юрий Баскаков.

«Спартак»«Урал»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Максим Ковалев, Андрей Образко; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ахмат»«Динамо»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Валерий Данченко; резервный судья – Артур Федоров; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Эдуард Малый.

«Ростов»ЦСКА: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Александр Гвардис.

«Рубин»«Крылья Советов»: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Александр Кудрявцев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Зуев.

«Локомотив»«Зенит»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Французов.

«Краснодар»«Арсенал»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Колобаев.

«Сочи»«Химки»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Игорь Князев; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Сергей Лапочкин.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Локомотив Рубин Сочи ЦСКА Динамо Краснодар Урал Уфа Ахмат Арсенал Нижний Новгород Крылья Советов Ростов Химки Безбородов Владислав Карасев Сергей Сухой Алексей Шадыханов Павел Казарцев Василий Иванов Cергей Левников Кирилл Кукуляк Евгений
Комментарии (33)
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knikos
1628761841
Круто он отсудил СуперКубок Европы ! Посмотрим , как сложится на этот раз .
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ААМ
1628762880
Уверен в объективном судействе Карасёва
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vladimir-7
1628763106
Локомотиву и Зениту повезло, хоть ничейку объективно сгоняете.
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vladimir-7
1628766229
Федун: мы с Заремой уже по шаманили и три очка у нас в кармане в игре с Уралом.
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portero
1628767286
Карасёв надеюсь не накосячит с остальными судейками большой вопрос... Безбородов может любую игру сломать и не подкопаешься.
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acor94
1628768266
Бог им всем судья...
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lNeTl
1628769372
Карасев по популярности становится,как Пьерлуиджи Коллина.Красавец!
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anastaskuznetsov
1628773716
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Krasnodar 123
1628782624
А где Кукуян и Матюнин??? Как же без таких судей играть будут??? Кстати Безбородов,Левников и Казарцев те еще судьи!!!
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Ловкий Бубен
1628784590
Всё равно ныть будут про проблемы с судейством, разглядывать под микроскопом , оправдываться как будто они шесть забили и пять из них не засчитали
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