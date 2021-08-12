Карасев рассудит «Локомотив» и «Зенит»

Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи четвертого тура РПЛ.
«Нижний Новгород» – «Уфа»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Михаил Иванов; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Юрий Баскаков.
«Спартак» – «Урал»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Максим Ковалев, Андрей Образко; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Алексей Тюмин.
«Ахмат» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Валерий Данченко; резервный судья – Артур Федоров; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Эдуард Малый.
«Ростов» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Александр Гвардис.
«Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Александр Кудрявцев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Зуев.
«Локомотив» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Французов.
«Краснодар» – «Арсенал»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Колобаев.
«Сочи» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Игорь Князев; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Сергей Лапочкин.