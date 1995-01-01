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    РПЛ опубликовала расписание шести стартовых туров сезона-2021/22

    Стало известно расписание первых шести туров РПЛ сезона-2021/22

    1-й тур

    23 июля (пятница)

    19:00 «Ростов» – «Динамо»

    24 июля (суббота)

    17:30 «Химки» – «Зенит»

    20:00 «Локомотив» – «Арсенал»

    20:00 «Рубин» – «Спартак»

    25 июля (воскресенье)

    17:30 «Урал» – «Краснодар»

    17:30 «Крылья Советов» – «Ахмат»

    20:00 ЦСКА – «Уфа»

    26 июля (понедельник)

    19:00 «Нижний Новгород» – «Сочи»

    2-й тур

    30 июля (пятница)

    18:00 «Крылья Советов» – «Спартак»

    19:00 «Арсенал» – «Рубин»

    31 июля (суббота)

    17:30 «Уфа» – «Динамо»

    20:00 ЦСКА – «Локомотив»

    1 августа (воскресенье)

    17:30 «Урал» – «Нижний Новгород»

    20:00 «Краснодар» – «Химки»

    20:00 «Ростов» – «Зенит»

    2 августа (понедельник)

    19:00 «Ахмат» – «Сочи»

    3-й тур

    6 августа (пятница)

    17:00 «Уфа» – «Локомотив»

    7 августа (суббота)

    17:00 «Зенит» – «Краснодар»

    17:30 «Арсенал» – «Крылья Советов»

    20:00 «Спартак» – «Нижний Новгород»

    8 августа (воскресенье)

    17:30 «Химки» – «Ростов»

    20:00 «Рубин» – «Ахмат»

    20:00 «Динамо» – ЦСКА

    9 августа (понедельник)

    19:00 «Сочи» – «Урал»

    4-й тур

    14 августа (суббота)

    17:30 «Нижний Новгород» – «Уфа»

    17:30 «Спартак» – «Урал»

    20:00 «Ахмат» – «Динамо»

    20:00 «Ростов» – ЦСКА

    15 августа (воскресенье)

    17:30 «Рубин» – «Крылья Советов»

    17:30 «Локомотив» – «Зенит»

    20:00 «Краснодар» – «Арсенал»

    16 августа (понедельник)

    19:00 «Сочи» – «Химки»

    5-й тур

    20 августа (пятница)

    17:00 «Урал» – «Динамо»

    21 августа (суббота)

    17:30 «Уфа» – «Зенит»

    17:30 ЦСКА – «Ахмат»

    20:00 «Арсенал» – «Спартак»

    22 августа (воскресенье)

    17:30 «Нижний Новгород» – «Ростов»

    17:30 «Химки» – «Рубин»

    20:00 «Локомотив» – «Краснодар»

    23 августа (понедельник)

    18:00 «Крылья Советов» – «Сочи»

    6-й тур

    28 августа (суббота)

    17:30 «Химки» – «Нижний Новгород»

    17:30 «Динамо» – «Локомотив»

    20:00 «Ахмат» – «Арсенал»

    20:00 «Зенит» – ЦСКА

    29 августа (воскресенье)

    17:30 «Уфа» – «Крылья Советов»

    17:30 «Урал» – «Ростов»

    20:00 «Краснодар» – «Рубин»

    20:45 «Спартак» – «Сочи»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РПЛ

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