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  • РПЛ опубликовала расписание шести стартовых туров сезона-2021/22

РПЛ опубликовала расписание шести стартовых туров сезона-2021/22

25 июня 2021, 23:31
2

Стало известно расписание первых шести туров РПЛ сезона-2021/22

1-й тур

23 июля (пятница)

19:00 «Ростов» – «Динамо»

24 июля (суббота)

17:30 «Химки» – «Зенит»

20:00 «Локомотив» – «Арсенал»

20:00 «Рубин» – «Спартак»

25 июля (воскресенье)

17:30 «Урал» – «Краснодар»

17:30 «Крылья Советов» – «Ахмат»

20:00 ЦСКА – «Уфа»

26 июля (понедельник)

19:00 «Нижний Новгород» – «Сочи»

2-й тур

30 июля (пятница)

18:00 «Крылья Советов» – «Спартак»

19:00 «Арсенал» – «Рубин»

31 июля (суббота)

17:30 «Уфа» – «Динамо»

20:00 ЦСКА – «Локомотив»

1 августа (воскресенье)

17:30 «Урал» – «Нижний Новгород»

20:00 «Краснодар» – «Химки»

20:00 «Ростов» – «Зенит»

2 августа (понедельник)

19:00 «Ахмат» – «Сочи»

3-й тур

6 августа (пятница)

17:00 «Уфа» – «Локомотив»

7 августа (суббота)

17:00 «Зенит» – «Краснодар»

17:30 «Арсенал» – «Крылья Советов»

20:00 «Спартак» – «Нижний Новгород»

8 августа (воскресенье)

17:30 «Химки» – «Ростов»

20:00 «Рубин» – «Ахмат»

20:00 «Динамо» – ЦСКА

9 августа (понедельник)

19:00 «Сочи» – «Урал»

4-й тур

14 августа (суббота)

17:30 «Нижний Новгород» – «Уфа»

17:30 «Спартак» – «Урал»

20:00 «Ахмат» – «Динамо»

20:00 «Ростов» – ЦСКА

15 августа (воскресенье)

17:30 «Рубин» – «Крылья Советов»

17:30 «Локомотив» – «Зенит»

20:00 «Краснодар» – «Арсенал»

16 августа (понедельник)

19:00 «Сочи» – «Химки»

5-й тур

20 августа (пятница)

17:00 «Урал» – «Динамо»

21 августа (суббота)

17:30 «Уфа» – «Зенит»

17:30 ЦСКА – «Ахмат»

20:00 «Арсенал» – «Спартак»

22 августа (воскресенье)

17:30 «Нижний Новгород» – «Ростов»

17:30 «Химки» – «Рубин»

20:00 «Локомотив» – «Краснодар»

23 августа (понедельник)

18:00 «Крылья Советов» – «Сочи»

6-й тур

28 августа (суббота)

17:30 «Химки» – «Нижний Новгород»

17:30 «Динамо» – «Локомотив»

20:00 «Ахмат» – «Арсенал»

20:00 «Зенит» – ЦСКА

29 августа (воскресенье)

17:30 «Уфа» – «Крылья Советов»

17:30 «Урал» – «Ростов»

20:00 «Краснодар» – «Рубин»

20:45 «Спартак» – «Сочи»

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Химки Зенит Локомотив Арсенал Рубин Спартак Урал Краснодар Крылья Советов Ахмат ЦСКА Уфа Нижний Новгород Сочи
Комментарии (2)
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Hektor 84
1624659085
F
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zra78
1624689145
Матча в одно время... у них даже ума не хватает развести их бл@ть
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