РПЛ опубликовала расписание шести стартовых туров сезона-2021/22

Стало известно расписание первых шести туров РПЛ сезона-2021/22
1-й тур
23 июля (пятница)
19:00 «Ростов» – «Динамо»
24 июля (суббота)
17:30 «Химки» – «Зенит»
20:00 «Локомотив» – «Арсенал»
20:00 «Рубин» – «Спартак»
25 июля (воскресенье)
17:30 «Урал» – «Краснодар»
17:30 «Крылья Советов» – «Ахмат»
20:00 ЦСКА – «Уфа»
26 июля (понедельник)
19:00 «Нижний Новгород» – «Сочи»
2-й тур
30 июля (пятница)
18:00 «Крылья Советов» – «Спартак»
19:00 «Арсенал» – «Рубин»
31 июля (суббота)
17:30 «Уфа» – «Динамо»
20:00 ЦСКА – «Локомотив»
1 августа (воскресенье)
17:30 «Урал» – «Нижний Новгород»
20:00 «Краснодар» – «Химки»
20:00 «Ростов» – «Зенит»
2 августа (понедельник)
19:00 «Ахмат» – «Сочи»
3-й тур
6 августа (пятница)
17:00 «Уфа» – «Локомотив»
7 августа (суббота)
17:00 «Зенит» – «Краснодар»
17:30 «Арсенал» – «Крылья Советов»
20:00 «Спартак» – «Нижний Новгород»
8 августа (воскресенье)
17:30 «Химки» – «Ростов»
20:00 «Рубин» – «Ахмат»
20:00 «Динамо» – ЦСКА
9 августа (понедельник)
19:00 «Сочи» – «Урал»
4-й тур
14 августа (суббота)
17:30 «Нижний Новгород» – «Уфа»
17:30 «Спартак» – «Урал»
20:00 «Ахмат» – «Динамо»
20:00 «Ростов» – ЦСКА
15 августа (воскресенье)
17:30 «Рубин» – «Крылья Советов»
17:30 «Локомотив» – «Зенит»
20:00 «Краснодар» – «Арсенал»
16 августа (понедельник)
19:00 «Сочи» – «Химки»
5-й тур
20 августа (пятница)
17:00 «Урал» – «Динамо»
21 августа (суббота)
17:30 «Уфа» – «Зенит»
17:30 ЦСКА – «Ахмат»
20:00 «Арсенал» – «Спартак»
22 августа (воскресенье)
17:30 «Нижний Новгород» – «Ростов»
17:30 «Химки» – «Рубин»
20:00 «Локомотив» – «Краснодар»
23 августа (понедельник)
18:00 «Крылья Советов» – «Сочи»
6-й тур
28 августа (суббота)
17:30 «Химки» – «Нижний Новгород»
17:30 «Динамо» – «Локомотив»
20:00 «Ахмат» – «Арсенал»
20:00 «Зенит» – ЦСКА
29 августа (воскресенье)
17:30 «Уфа» – «Крылья Советов»
17:30 «Урал» – «Ростов»
20:00 «Краснодар» – «Рубин»
20:45 «Спартак» – «Сочи»