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  • Канте лидирует в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal. Роналду и Месси – вне топ-5

Канте лидирует в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal. Роналду и Месси – вне топ-5

21 июня 2021, 18:58
7

Футбольный сайт Goal.com представил обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч».

В рейтинге лидирует полузащитник «Челси» и сборной Франции Н’голо Канте. Второе место занимает его партнер по сборной, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Хавбек «Ман Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне – третий.

Четвертую строчу занимает нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Бельгийский форвард «Интера» Ромелу Лукаку замыкает топ-5.

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси идет на шестом месте в рейтинге. Седьмое место занимает форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

  • France Football не вручал «Золотой мяч» в 2020 году.
  • В 2019 году награду получил Лионель Месси.

Источник: Goal.com
Европа Челси Манчестер Сити ПСЖ Бавария Интер Барселона Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану Левандовски Роберт Лукаку Ромелу Де Брюйне Кевин Канте Н'Голо Мбаппе Килиан
Комментарии (7)
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portero
1624291448
Ну вот и закончилась эра: Месси-Роналду...
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GoldPlayFIFARus9
1624296993
Время идёт, года берут своё. Тут всё справедливо
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talgatnurzhanov2006
1624298383
Да неее,хорош. Месси или Роналду получат ЗМ.
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Cules2013
1624298875
как Лукаку может быть выше Рона и Месси, когда они по всем стат параметрам лучше его? за сборную сейчас Месси и Рон играют уж точно не хуже Ромелу.
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zigbert
1624368622
Канте наиболее вероятный кандидат. Особенно если французы победят в Евро-2020, или завоюют какие нибудь медали.
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