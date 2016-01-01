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    Канте лидирует в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal. Роналду и Месси – вне топ-5

    Футбольный сайт Goal.com представил обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч».

    В рейтинге лидирует полузащитник «Челси» и сборной Франции Н’голо Канте. Второе место занимает его партнер по сборной, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Хавбек «Ман Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне – третий.

    Четвертую строчу занимает нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Бельгийский форвард «Интера» Ромелу Лукаку замыкает топ-5.

    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси идет на шестом месте в рейтинге. Седьмое место занимает форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

    • France Football не вручал «Золотой мяч» в 2020 году.
    • В 2019 году награду получил Лионель Месси.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +48345

      portero 1 час назад

      Ну вот и закончилась эра: Месси-Роналду...

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