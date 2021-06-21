Канте лидирует в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal. Роналду и Месси – вне топ-5

Футбольный сайт Goal.com представил обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч».

В рейтинге лидирует полузащитник «Челси» и сборной Франции Н’голо Канте. Второе место занимает его партнер по сборной, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Хавбек «Ман Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне – третий.

Четвертую строчу занимает нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Бельгийский форвард «Интера» Ромелу Лукаку замыкает топ-5.

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси идет на шестом месте в рейтинге. Седьмое место занимает форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.