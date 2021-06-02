Черчесов: «Не видел пропущенный гол, потом посмотрю. Главное, что никто не травмировался»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча с Польшей (1:1).

«Не видел пропущенный гол, потому что в этот момент отвернулся. Потом посмотрю и оценю. Чувствую в Польше себя хорошо, фанаты поприветствовали.

Польша? Некорректно мне еe оценивать. Мы не знаем требований и планов. Это всегда была добротная команда. Силу сборной Польши по этой игре оценить нельзя, всe-таки несколько игроков участие в матче не приняли.

Самое главное, что никто не травмировался. Посмотрим, вылезет ли завтра что-то. Сегодня для меня отсутствие травм – самое главное. 90 минут в хорошем темпе сыграли. Понятно, что на Евро он будет ещe выше», – сказал Черчесов.

2 июня тренерский штаб сборной России объявит окончательную заявку на Евро.

5 июня сборная России сыграет в Москве с Болгарией.

12 июня национальная команда проведет первый матч на Евро-2020. Россия встретится в Санкт-Петербурге с Бельгией.

Черчесов – об 1:1 с Польшей: «Доволен отношением к игре. Выполнили все, что запланировали»