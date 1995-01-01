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    Черчесов: «Не видел пропущенный гол, потом посмотрю. Главное, что никто не травмировался»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча с Польшей (1:1).

    «Не видел пропущенный гол, потому что в этот момент отвернулся. Потом посмотрю и оценю. Чувствую в Польше себя хорошо, фанаты поприветствовали.

    Польша? Некорректно мне еe оценивать. Мы не знаем требований и планов. Это всегда была добротная команда. Силу сборной Польши по этой игре оценить нельзя, всe-таки несколько игроков участие в матче не приняли.

    Самое главное, что никто не травмировался. Посмотрим, вылезет ли завтра что-то. Сегодня для меня отсутствие травм – самое главное. 90 минут в хорошем темпе сыграли. Понятно, что на Евро он будет ещe выше», – сказал Черчесов.

    • 2 июня тренерский штаб сборной России объявит окончательную заявку на Евро.
    • 5 июня сборная России сыграет в Москве с Болгарией.
    • 12 июня национальная команда проведет первый матч на Евро-2020. Россия встретится в Санкт-Петербурге с Бельгией.

    Черчесов – об 1:1 с Польшей: «Доволен отношением к игре. Выполнили все, что запланировали»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12758

      KLIM777 26 минут назад

      задремал слегка. Это нормально.

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      Рейтинг: +6787

      "supermax" 1 час назад

      Зато оценить игру нашей сборной можно.... Надо бы показывать эти игры на каналах для взрослых, чтоб дети не смотрели

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      Рейтинг: +12758

      KLIM777 > "supermax" 26 минут назад

      так его и показывали на РЕН ТВ. Канал для шизофреников и людей которые верят в чудеса

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      Рейтинг: +3659

      AtticusFinch 1 час назад

      Этот недалекий физрук взял на Евро 3 нападающих таранного типа! и всё! для наших соперников в принципе никакой загадки не будет! игра в 5 защитников и 2 опорников + навесы на Дзюбу - вот и вся игра!Если у него не пойдёт - выпустят Соболева! Мы фавориты Евро!

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