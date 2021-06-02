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  • Черчесов: «Не видел пропущенный гол, потом посмотрю. Главное, что никто не травмировался»

Черчесов: «Не видел пропущенный гол, потом посмотрю. Главное, что никто не травмировался»

2 июня 2021, 00:45
17

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча с Польшей (1:1).

«Не видел пропущенный гол, потому что в этот момент отвернулся. Потом посмотрю и оценю. Чувствую в Польше себя хорошо, фанаты поприветствовали.

Польша? Некорректно мне еe оценивать. Мы не знаем требований и планов. Это всегда была добротная команда. Силу сборной Польши по этой игре оценить нельзя, всe-таки несколько игроков участие в матче не приняли.

Самое главное, что никто не травмировался. Посмотрим, вылезет ли завтра что-то. Сегодня для меня отсутствие травм – самое главное. 90 минут в хорошем темпе сыграли. Понятно, что на Евро он будет ещe выше», – сказал Черчесов.

  • 2 июня тренерский штаб сборной России объявит окончательную заявку на Евро.
  • 5 июня сборная России сыграет в Москве с Болгарией.
  • 12 июня национальная команда проведет первый матч на Евро-2020. Россия встретится в Санкт-Петербурге с Бельгией.

Черчесов – об 1:1 с Польшей: «Доволен отношением к игре. Выполнили все, что запланировали»

Источник: «Чемпионат»
Товарищеские матчи Россия Польша Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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ArReal
1622585091
Этот недалекий физрук взял на Евро 3 нападающих таранного типа! и всё! для наших соперников в принципе никакой загадки не будет! игра в 5 защитников и 2 опорников + навесы на Дзюбу - вот и вся игра!Если у него не пойдёт - выпустят Соболева! Мы фавориты Евро!
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"supermax"
1622586371
Зато оценить игру нашей сборной можно.... Надо бы показывать эти игры на каналах для взрослых, чтоб дети не смотрели
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Hektor 84
1622594154
Сборная под руководством этого маразматика унылое говно! Джикия, Семенов и неповоротливый и медлительный Кудряшов это днище! До игры с поляками был уверен что наши хотя бы в ничью сыграют с финнами, теперь нет. Нашу сборную все укатают, особенно Дания и Бельгия, отсутствие Де Брейне роли не сыграет. Центр полузащиты такой же нулевой. Нападение просто смешное! Шлюба не поворотливый таракан! Зато докторишка нам до игры чесал про феноменальную скорость шлюбы))) не забьет ни одного гола на евро, даже с пенальти. Легенда Зе это вообще бревно и дублер шлюбы. Кстати любитель нести ересь и бред как и дрочиньо! За Соболя нечего сказать, чабан его просто игнорит. Есть еще сумасшедшие, что верят в нашу сборную? Сегодня играли на ничью с дублерами сборной Польши.
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FC_MORDOVIA
1622599157
Не видел пропущенный гол, а потом как увидел!
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Чехов на Садовой
1622603144
Бабосы человек считал - по контракту, премиальные, откатные. А там какой то гол забили, только бы великому тренеру мешать да всякой фигнёй от дела отвлекать!!! Ну не козлы?!
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R_a_i_n
1622606569
Конечно, когда ему голы смотреть, он шашлыки жарил.
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vladimir-7
1622611244
Сейчас РФС выступит в защиту С. Черчесова, что "великий" тренер нашей сборной блестяще руководил командой и перед началом основных игр не раскрыл для противников все тактические планы команды. Самое главное, что наша команда не проиграла очень сильной сборной Польши.
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FanatSerj
1622614524
Тут кстати да, играли обе команды очень жестко, для товарняка - сверх жестко и грубо, ну наши как обычно этим компенсируют недостаток уровня футболистов, а вот от Поляков такого костоломства не ожидал.
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alp
1622616725
если цель товарняка - не травмироваться, то нафига тогда этот товарняк?
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Fusballer
1622618953
Всё правильно. Разбор игры соперников - удел неудачников. А гениям и тренироваться не нужно.
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