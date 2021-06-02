Черчесов – об 1:1 с Польшей: «Доволен отношением к игре. Выполнили все, что запланировали»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат товарищеского матча с Польшей (1:1).
– Оцените игру команды и результат?
– Любую игру хотим выиграть. Понравилась реакция на пропущенный гол. Не стали отходить от своей игры, забили хороший гол.
Доволен отношением к игре, команда играла компактно, несмотря на тяжелые тренировки. Были эпизоды, когда мы отдавали инициативу. Выполнили все, что запланировали.
– Лунев, Евгеньев были не в заявке. Это говорит о том, что их не будет на Евро?
– Сегодня еще не было Фомина, вы забыли. Это ни о чем не говорит, ничего не значит.
- 5 июня сборная России сыграет в Москве с Болгарией.
- 12 июня национальная команда проведет первый матч на Евро-2020. Команда Станислава Черчесова встретится с Бельгией.
Источник: «Спорт-Экспресс»