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    Черчесов – об 1:1 с Польшей: «Доволен отношением к игре. Выполнили все, что запланировали»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат товарищеского матча с Польшей (1:1).

    – Оцените игру команды и результат?

    – Любую игру хотим выиграть. Понравилась реакция на пропущенный гол. Не стали отходить от своей игры, забили хороший гол.

    Доволен отношением к игре, команда играла компактно, несмотря на тяжелые тренировки. Были эпизоды, когда мы отдавали инициативу. Выполнили все, что запланировали.

    – Лунев, Евгеньев были не в заявке. Это говорит о том, что их не будет на Евро?

    – Сегодня еще не было Фомина, вы забыли. Это ни о чем не говорит, ничего не значит.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4452

      Fusballer 2 часа назад

      Это было запланировано?

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