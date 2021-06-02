Черчесов – об 1:1 с Польшей: «Доволен отношением к игре. Выполнили все, что запланировали»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат товарищеского матча с Польшей (1:1).

– Оцените игру команды и результат?

– Любую игру хотим выиграть. Понравилась реакция на пропущенный гол. Не стали отходить от своей игры, забили хороший гол.

Доволен отношением к игре, команда играла компактно, несмотря на тяжелые тренировки. Были эпизоды, когда мы отдавали инициативу. Выполнили все, что запланировали.

– Лунев, Евгеньев были не в заявке. Это говорит о том, что их не будет на Евро?

– Сегодня еще не было Фомина, вы забыли. Это ни о чем не говорит, ничего не значит.