Азар может заменить Мхитаряна в «Роме». «Реал» компенсирует часть зарплаты бельгийца

Полузащитник «Реала» Эден Азар может продолжить карьеру в Серии А.
По информации Calciomercatoweb, руководство «Ромы» хочет совершить крупный трансфер до начала Евро-2020 и рассматривает аренду Азара в качестве приоритетного варианта.
30-летний бельгиец может заменить в «Роме» полузащитника Генриха Мхитаряна, который близок к уходу из клуба. К тому же, Азар неоднократно изъявлял желание вновь поработать по руководством Жозе Моуринью.
Ожидается, что «Реал» компенсирует Азару часть его 15-миллионной зарплаты, и «Рома» потратит на зарплату футболиста около 4 миллионов евро.
- Ранее сообщалось, что Азар хочет вернуться в «Челси».
- Летом 2019 года «Реал» купил Азара у лондонского клуба за 100 миллионов евро + бонусы.
- За два сезона вингер забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 43 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
Источник: Calciomercatoweb