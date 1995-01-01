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    Азар может заменить Мхитаряна в «Роме». «Реал» компенсирует часть зарплаты бельгийца

    Полузащитник «Реала» Эден Азар может продолжить карьеру в Серии А.

    По информации Calciomercatoweb, руководство «Ромы» хочет совершить крупный трансфер до начала Евро-2020 и рассматривает аренду Азара в качестве приоритетного варианта.

    30-летний бельгиец может заменить в «Роме» полузащитника Генриха Мхитаряна, который близок к уходу из клуба. К тому же, Азар неоднократно изъявлял желание вновь поработать по руководством Жозе Моуринью.

    Ожидается, что «Реал» компенсирует Азару часть его 15-миллионной зарплаты, и «Рома» потратит на зарплату футболиста около 4 миллионов евро.

    • Ранее сообщалось, что Азар хочет вернуться в «Челси».
    • Летом 2019 года «Реал» купил Азара у лондонского клуба за 100 миллионов евро + бонусы.
    • За два сезона вингер забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 43 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: Calciomercatoweb

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2695

      FENIX-SL 41 минуту назад

      туда и гуляй

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