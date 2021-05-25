Азар может заменить Мхитаряна в «Роме». «Реал» компенсирует часть зарплаты бельгийца

Полузащитник «Реала» Эден Азар может продолжить карьеру в Серии А.

По информации Calciomercatoweb, руководство «Ромы» хочет совершить крупный трансфер до начала Евро-2020 и рассматривает аренду Азара в качестве приоритетного варианта.

30-летний бельгиец может заменить в «Роме» полузащитника Генриха Мхитаряна, который близок к уходу из клуба. К тому же, Азар неоднократно изъявлял желание вновь поработать по руководством Жозе Моуринью.

Ожидается, что «Реал» компенсирует Азару часть его 15-миллионной зарплаты, и «Рома» потратит на зарплату футболиста около 4 миллионов евро.