Определились все команды, вылетевшие из ФНЛ

Сезон в ФНЛ завершен. По итогам последнего тура определились все команды, вылетевшие в дивизион ниже.
Это «Акрон», «Томь», «Иртыш», «Динамо», «Чертаново» и «Шинник».
- Планируется, что в следующем сезоне вылетевшие команды будут играть не в ПФЛ, а во 2-м дивизионе ФНЛ. ПФЛ как организация ликвидируется, проведение 3-го по силе дивизиона России окажется в компетенции ФНЛ.
- «Шинник» вылетел в 3-й по силе дивизион впервые в XXI веке.
- «Акрон», «Иртыш», «Динамо» задержались в ФНЛ всего на 1 сезон.
Источник: Бомбардир.ру