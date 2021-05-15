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Определились все команды, вылетевшие из ФНЛ

15 мая 2021, 18:44
10

Сезон в ФНЛ завершен. По итогам последнего тура определились все команды, вылетевшие в дивизион ниже.

Это «Акрон», «Томь», «Иртыш», «Динамо», «Чертаново» и «Шинник».

  • Планируется, что в следующем сезоне вылетевшие команды будут играть не в ПФЛ, а во 2-м дивизионе ФНЛ. ПФЛ как организация ликвидируется, проведение 3-го по силе дивизиона России окажется в компетенции ФНЛ.
  • «Шинник» вылетел в 3-й по силе дивизион впервые в XXI веке.
  • «Акрон», «Иртыш», «Динамо» задержались в ФНЛ всего на 1 сезон.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Акрон Томь Иртыш Динамо Бр Чертаново Шинник
Комментарии (10)
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9зверь9
1621095579
Жалко Шинник((( и Чертаново что-то сдулось!
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swot1205
1621097261
обидно за Шинник
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zigbert
1621098585
Перед последним туром Акрон был выше Краснодара-2 но в последнем туре команде из Краснодара удалось одержать победу.
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serglider
1621099830
Правильно! Бабосы из провинции загоняют в Москву и Питер, те уже не знают куда их девать, а "замкадье" не может свести концы с концами, у городов миллионников нет ни собственных стадионов минимально отвечающим стандартам РПЛ, ни денег что бы содержать команду минимально-профессионального уровня, не говоря уже о детских спортшколах! За то муссируются слухи о сокращении РПЛ, что бы сделать чемпионат питерско-московских клубов... поднимем типа конкуренцию))) Подняли!? С каждым годом стабильно проседаем в еврокубках... Страна победившего идеотизма...
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Skull_Boy
1621100837
Уже объявлено. что Акрон остается из-за недополучения лицензий другим клубам
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