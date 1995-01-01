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    Определились все команды, вылетевшие из ФНЛ

    Сезон в ФНЛ завершен. По итогам последнего тура определились все команды, вылетевшие в дивизион ниже.

    Это «Акрон», «Томь», «Иртыш», «Динамо», «Чертаново» и «Шинник».

    • Планируется, что в следующем сезоне вылетевшие команды будут играть не в ПФЛ, а во 2-м дивизионе ФНЛ. ПФЛ как организация ликвидируется, проведение 3-го по силе дивизиона России окажется в компетенции ФНЛ.
    • «Шинник» вылетел в 3-й по силе дивизион впервые в XXI веке.
    • «Акрон», «Иртыш», «Динамо» задержались в ФНЛ всего на 1 сезон.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии6
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      Рейтинг: +12168

      Skull_Boy 1 час назад

      Уже объявлено. что Акрон остается из-за недополучения лицензий другим клубам

      2
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      Рейтинг: +1099

      serglider 1 час назад

      Правильно! Бабосы из провинции загоняют в Москву и Питер, те уже не знают куда их девать, а "замкадье" не может свести концы с концами, у городов миллионников нет ни собственных стадионов минимально отвечающим стандартам РПЛ, ни денег что бы содержать команду минимально-профессионального уровня, не говоря уже о детских спортшколах! За то муссируются слухи о сокращении РПЛ, что бы сделать чемпионат питерско-московских клубов... поднимем типа конкуренцию))) Подняли!? С каждым годом стабильно проседаем в еврокубках... Страна победившего идеотизма...

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      Рейтинг: +1423

      Spirit_78 > serglider 32 минуты назад

      И обратные разговоры тоже ходят - о расширении РПЛ - это ещё смешнее. Чтобы не по одному клубу каждый год снималось с чемпионата по финансовым мотивам - а по 2-3.
      Если говорить серьёзно и без лозунгов - бизнесу наш футбол не нужен от слова совсем. Это много раз доказывали и Абрамович, и многие другие, которые вместо поддержки российского футбола покупают иностранные клубы. Наверное, имеет место замкнутый круг: не хотят вкладывать в это "болото", в результате чего оно и остаётся "болотом".

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      Рейтинг: +85605

      zigbert 1 час назад

      Перед последним туром Акрон был выше Краснодара-2 но в последнем туре команде из Краснодара удалось одержать победу.

      0
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      Рейтинг: +2161

      swot1205 2 часа назад

      обидно за Шинник

      2
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      Рейтинг: +91

      9зверь9 2 часа назад

      Жалко Шинник((( и Чертаново что-то сдулось!

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