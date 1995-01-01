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    ФНЛ. «Томь» Кержакова вылетела, «Краснодар-2» спасся и другие результаты

    «Томь» не смогла сохранить прописку в ФНЛ. В последнем туре команда сама потеряла очки с «Нижним Новгородом» и результаты конкурентов оказались не устраивающими томичей.

    По итогам последнего тура прописку в турнире сохранил «Краснодар-2».

    Первенство ФНЛ. 42-й тур

    Акрон (Тольятти) – Факел (Воронеж) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Яковлев, 42; 0:2 – Максимов, 60.

    Удаления: Потапов, 90+3 – нет.

    Краснодар-2 (Краснодар) – Волгарь (Астрахань) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Сперцян, 5 (с пенальти).

    Томь (Томск) – Нижний Новгород – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Янсане, 13; 1:1 – Симонян, 25 (с пенальти).

    Чайка (Песчанокопское) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Хохлачев, 56.

    Удаления: нет – Хубаев, 87.

    Результаты ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2002

      Krasnodar 123 1 час назад

      Главного тренеришку Краснодар 2 из команды ВОН ! Полное безобразие, а не игра!

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      Рейтинг: -181

      Землякруглая 3 часа назад

      Срочно назначить кержака гл.тренером синита.

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      Рейтинг: +2767

      aaaaahhhh 3 часа назад

      Но Кержаков то я надеюсь в этом не виноват?:))))

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      Рейтинг: +10955

      paracetamol 3 часа назад

      Говорил Саше: не ходи в Томь, дурачком станешь. Не послушался!

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      Рейтинг: +3842

      Fusballer 3 часа назад

      Кержаков в Зенит вместо Семака!

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      Рейтинг: +1712

      фанат джигурды > Fusballer 3 часа назад

      Правильно- надо продолжать!!!

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