ФНЛ. «Томь» Кержакова вылетела, «Краснодар-2» спасся и другие результаты

«Томь» не смогла сохранить прописку в ФНЛ. В последнем туре команда сама потеряла очки с «Нижним Новгородом» и результаты конкурентов оказались не устраивающими томичей.

По итогам последнего тура прописку в турнире сохранил «Краснодар-2».

Первенство ФНЛ. 42-й тур

Акрон (Тольятти) – Факел (Воронеж) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Яковлев, 42; 0:2 – Максимов, 60.

Удаления: Потапов, 90+3 – нет.

Краснодар-2 (Краснодар) – Волгарь (Астрахань) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сперцян, 5 (с пенальти).

Томь (Томск) – Нижний Новгород – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Янсане, 13; 1:1 – Симонян, 25 (с пенальти).

Чайка (Песчанокопское) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Хохлачев, 56.

Удаления: нет – Хубаев, 87.

Результаты ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ