Официально: вратарь «Витесса» Пасвер летом перейдет в «Аякс»

Будут 2 пенсионера - Пасвар и Стекеленбург (хотя оба в порядке полном) и третий вратарь клоун, который надо в аренду отдавать во вторую лигу Нидерландов
«Аякс» объявил о договоренности по переходу голкипера «Витесса» Ремко Пасвера.
По окончании сезона 37-летний футболист сменит команду на правах свободного агента и заключит контракт на два года.
- «Аякс» в феврале остался без основного вратаря Андре Онаны, которого дисквалифицировали за допинг.
- Летом камерунец может покинуть клуб.
- Пасвер в текущем сезоне провел за «Витесс» 33 матча и пропустил 30 голов.