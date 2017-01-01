Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    Официально: вратарь «Витесса» Пасвер летом перейдет в «Аякс»

    «Аякс» объявил о договоренности по переходу голкипера «Витесса» Ремко Пасвера.

    По окончании сезона 37-летний футболист сменит команду на правах свободного агента и заключит контракт на два года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Аякса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:25
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2664

      AZ 3 часа назад

      Будут 2 пенсионера - Пасвар и Стекеленбург (хотя оба в порядке полном) и третий вратарь клоун, который надо в аренду отдавать во вторую лигу Нидерландов

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5607

      vladik12 > AZ 3 часа назад

      Пора возвращать Пиццу - Йеруна Верхуфена.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2664

      AZ > vladik12 58 минут назад

      ахахах.... Это топ))) Он точно будет тащить в основе)))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84893
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru