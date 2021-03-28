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    Tuttosport: «Ювентус» может обменять Дибалу на Погба, Иско, Фелиша, Жезуса, Дембеле или Икарди

    «Ювентус» может обменять нападающего Пауло Дибалу на другого футболиста в случае, если не договорится с аргентинцем о новом контракте.

    По информации Tuttosport, туринский клуб может обменять Дибалу на Поля Погба, Иско, Жоау Фелиша, Габриэля Жезуса, Усмана Дембеле или Мауро Икарди.

    • Ранее Corriere dello Sport сообщал, что «Ювентус» решил продать 27-летнего аргентинца.
    • Дибала продолжает восстанавливать после травмы. В последний раз он появлялся на поле 10 января.
    • В текущем сезоне Серии А аргентинец забил два гола и сделал два ассиста в 11 матчах.

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    Источник: Tuttosport

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    28.03.2021 22:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20498

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Думаю, Фелиш - самый перспективный обмен.

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