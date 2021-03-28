Tuttosport: «Ювентус» может обменять Дибалу на Погба, Иско, Фелиша, Жезуса, Дембеле или Икарди

«Ювентус» может обменять нападающего Пауло Дибалу на другого футболиста в случае, если не договорится с аргентинцем о новом контракте.
По информации Tuttosport, туринский клуб может обменять Дибалу на Поля Погба, Иско, Жоау Фелиша, Габриэля Жезуса, Усмана Дембеле или Мауро Икарди.
- Ранее Corriere dello Sport сообщал, что «Ювентус» решил продать 27-летнего аргентинца.
- Дибала продолжает восстанавливать после травмы. В последний раз он появлялся на поле 10 января.
- В текущем сезоне Серии А аргентинец забил два гола и сделал два ассиста в 11 матчах.
Источник: Tuttosport