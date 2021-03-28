Tuttosport: «Ювентус» может обменять Дибалу на Погба, Иско, Фелиша, Жезуса, Дембеле или Икарди

«Ювентус» может обменять нападающего Пауло Дибалу на другого футболиста в случае, если не договорится с аргентинцем о новом контракте.

По информации Tuttosport, туринский клуб может обменять Дибалу на Поля Погба, Иско, Жоау Фелиша, Габриэля Жезуса, Усмана Дембеле или Мауро Икарди.