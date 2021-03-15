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  • Президент «Торпедо» – о причастности врача клуба к допинг-скандалу: «Обухов испугался и начинает оправдываться»

Президент «Торпедо» – о причастности врача клуба к допинг-скандалу: «Обухов испугался и начинает оправдываться»

15 марта 2021, 14:33
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Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал заявление нападающего «Ростова» Владимира Обухова о причастности бывшего врача московского клуба Владимира Аловского к допинг-скандалу.

«Да, врач работает в структуре клуба, в спортивной школе, но какое право я имею проводить какое-то расследование? У меня документов нет, официального запроса тоже – ни от ФИФА, ни от РФС.

На фоне чего и каким образом я должен проводить расследование? Подойти и спросить, колол ли он допинг? Это не очень серьeзно.

Обухов его во всeм обвиняет? Наверное, испугался человек, начинает оправдываться и глупости говорить. Я со своей стороны, пока не будет официальных бумаг, никаких расследований проводить не собираюсь. А тем более увольнять.

Захотят ФИФА или УЕФА чего-то — предоставим, хотя я не знаю, чего можно хотеть от нас», – приводит слова Маслова «Чемпионат».

  • По информации «Чемпионата», в 2013 году в организме футболиста обнаружили метандиенон.
  • В ФИФА считают, что Московская лаборатория помогла форварду скрыть реальные результаты анализов.
  • Если вина российского игрока будет доказана, ему грозит четырехлетняя дисквалификация.

Экс-врач «Торпедо»: «Обухов звонит и обвиняет меня. Пытается найти крайнего»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Торпедо Ростов Обухов Владимир
Комментарии (1)
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Алехсбургер.
1615808173
Сразу пиши тёзке.
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