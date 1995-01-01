Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Президент «Торпедо» – о причастности врача клуба к допинг-скандалу: «Обухов испугался и начинает оправдываться»

    Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал заявление нападающего «Ростова» Владимира Обухова о причастности бывшего врача московского клуба Владимира Аловского к допинг-скандалу.

    «Да, врач работает в структуре клуба, в спортивной школе, но какое право я имею проводить какое-то расследование? У меня документов нет, официального запроса тоже – ни от ФИФА, ни от РФС.

    На фоне чего и каким образом я должен проводить расследование? Подойти и спросить, колол ли он допинг? Это не очень серьeзно.

    Обухов его во всeм обвиняет? Наверное, испугался человек, начинает оправдываться и глупости говорить. Я со своей стороны, пока не будет официальных бумаг, никаких расследований проводить не собираюсь. А тем более увольнять.

    Захотят ФИФА или УЕФА чего-то — предоставим, хотя я не знаю, чего можно хотеть от нас», – приводит слова Маслова «Чемпионат».

    • По информации «Чемпионата», в 2013 году в организме футболиста обнаружили метандиенон.
    • В ФИФА считают, что Московская лаборатория помогла форварду скрыть реальные результаты анализов.
    • Если вина российского игрока будет доказана, ему грозит четырехлетняя дисквалификация.

    Экс-врач «Торпедо»: «Обухов звонит и обвиняет меня. Пытается найти крайнего»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:33
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83704
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru