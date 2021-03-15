Экс-врач «Торпедо»: «Обухов звонит и обвиняет меня. Пытается найти крайнего»

Бывший врач «Торпедо» Владимир Аловский отреагировал на обвинения нападающего «Ростова» Владимира Обухова в нарушении антидопинговых правил.
«Откровенно пытаются всe свалить на меня. Обухов звонит мне, обвиняет меня, что это я виноват.
Я помню Князева, Обухова, но мы ничего в их отношении не делали, как и в отношении других. Ни врачи, ни другие люди из «Торпедо» не виноваты в случившемся. Это просто попытки найти крайнего», – цитирует Аловского «Чемпионат».
- По информации «Чемпионата», в 2013 году в организме футболиста обнаружили метандиенон.
- В ФИФА считают, что Московская лаборатория помогла форварду скрыть реальные результаты анализов.
- Если вина российского игрока будет доказана, ему грозит четырехлетняя дисквалификация.
Обухов – об обвинениях в употреблении допинга: «Новость стала для меня большим шоком»
Источник: «Чемпионат»