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    Экс-врач «Торпедо»: «Обухов звонит и обвиняет меня. Пытается найти крайнего»

    Бывший врач «Торпедо» Владимир Аловский отреагировал на обвинения нападающего «Ростова» Владимира Обухова в нарушении антидопинговых правил.

    «Откровенно пытаются всe свалить на меня. Обухов звонит мне, обвиняет меня, что это я виноват.

    Я помню Князева, Обухова, но мы ничего в их отношении не делали, как и в отношении других. Ни врачи, ни другие люди из «Торпедо» не виноваты в случившемся. Это просто попытки найти крайнего», – цитирует Аловского «Чемпионат».

    • По информации «Чемпионата», в 2013 году в организме футболиста обнаружили метандиенон.
    • В ФИФА считают, что Московская лаборатория помогла форварду скрыть реальные результаты анализов.
    • Если вина российского игрока будет доказана, ему грозит четырехлетняя дисквалификация.

    Обухов – об обвинениях в употреблении допинга: «Новость стала для меня большим шоком»

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    Источник: «Чемпионат»

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