Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Лига Европы. «Краснодар» и «Динамо» З обменялись голами в первом тайме

    Завершился первый тайм матча 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо».

    По итогам 45 минут счет ничейный – 1:1. Сначала вперед вышли хорваты усилиями Бруно Петковича, но команда Мурада Мусаева отыгралась благодаря голу Маркуса Берга.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:57
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8

      mi8gfadeev 1 час назад


      СEKС Знакoмcтвa в твоем городе! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, здесь дают в попу и берут в рот (без денег), вcе aнoнимно и кoнфиденциальнo и бесплатная регистрация ----- https://shorturl.net/Y3g

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1332

      Бoрат > mi8gfadeev 1 час назад

      Да они все здесь - пудель , аларм , литейный и со . Гыгыгы .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8958

      alex1951 > mi8gfadeev 1 час назад

      На сегодня хва....
      Краснодар раком поставили....теперь пауза..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45225

      portero 1 час назад

      Шапи дохвастался физикой, ведь чуял что надо его на концовку, не тянет он с начала игры...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8958

      alex1951 1 час назад

      Разучились русские парни играть в мяч.Тошнит.Жизнь говно.Футбол говно.Все говно.
      А народ все чего то выжидает. Моя хата с краю,типа.....
      Но придут демоны и почикают всех......

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82828
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru