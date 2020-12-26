Лига Европы. «Краснодар» и «Динамо» З обменялись голами в первом тайме

СEKС Знакoмcтвa в твоем городе! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, здесь дают в попу и берут в рот (без денег), вcе aнoнимно и кoнфиденциальнo и бесплатная регистрация ----- https://shorturl.net/Y3g
Завершился первый тайм матча 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо».
По итогам 45 минут счет ничейный – 1:1. Сначала вперед вышли хорваты усилиями Бруно Петковича, но команда Мурада Мусаева отыгралась благодаря голу Маркуса Берга.
- Игра проходит в Краснодаре на одноименном стадионе.
- Стартовые составы команд доступны по ссылке.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.