Лига Европы. «Краснодар» и «Динамо» З обменялись голами в первом тайме

Завершился первый тайм матча 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо».

По итогам 45 минут счет ничейный – 1:1. Сначала вперед вышли хорваты усилиями Бруно Петковича, но команда Мурада Мусаева отыгралась благодаря голу Маркуса Берга.