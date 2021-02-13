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Евсеев: «Я пытался воспроизводить идеи Гвардиолы»

13 февраля 2021, 11:33
6

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как использовал в своей работе идеи и принципы Хосепа Гвардиолы, возглавляющего сейчас «Манчестер Сити».

«Есть тренеры, которые впечатляют. У кого учишься. Если говорить обо мне, то я в начале своего пути много тактики взял у Хосепа Гвардиолы, работавшего в «Баварии». Именно этот его этап мне нравится сильнее всего. Интересно было видеть, как состоявшиеся игроки меняли и видение футбола, и амплуа.

Где-то я пытался воспроизводить его идеи, в основном на сборах. В Хабаровске, в Уфе играл по схеме 4-3-3, она моя любимая. В ней три опорных, три нападающих, она более атакующая, и в ней игроки должны быть сильные индивидуально в определeнных позициях.

В первую очередь речь о двух центральных защитниках. Можно много говорить о качествах: отборе, начале атак. Потому что если ты не атакуешь, значит, ты будешь обороняться и часто в меньшинстве (футбол всe заметнее ускоряется), и игра один против одного для обороны всегда проверка качества», – написал Евсеев в своей авторской колонке на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа СКА-Хабаровск Евсеев Вадим
Комментарии (6)
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Hektor 84
1613206749
Мы только этих идей не увидели. 4-3-3? Мы увидели три автобуса у своей штрафной. В то что Уфа при тебе играли противно смотреть. А если первая забивала Уфа, то телевизор вообще можно выключать. А он нам чешет про идеи Гвардиолы.
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Валерий2705
1613255899
Зачем вы чьё то интервью выдаёте за слова Вадика? Гвардиола, атакующая схема, да он такое должен был разве что бухой говорить, со своими автобусами)
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