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    Евсеев: «Я пытался воспроизводить идеи Гвардиолы»

    Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как использовал в своей работе идеи и принципы Хосепа Гвардиолы, возглавляющего сейчас «Манчестер Сити».

    «Есть тренеры, которые впечатляют. У кого учишься. Если говорить обо мне, то я в начале своего пути много тактики взял у Хосепа Гвардиолы, работавшего в «Баварии». Именно этот его этап мне нравится сильнее всего. Интересно было видеть, как состоявшиеся игроки меняли и видение футбола, и амплуа.

    Где-то я пытался воспроизводить его идеи, в основном на сборах. В Хабаровске, в Уфе играл по схеме 4-3-3, она моя любимая. В ней три опорных, три нападающих, она более атакующая, и в ней игроки должны быть сильные индивидуально в определeнных позициях.

    В первую очередь речь о двух центральных защитниках. Можно много говорить о качествах: отборе, начале атак. Потому что если ты не атакуешь, значит, ты будешь обороняться и часто в меньшинстве (футбол всe заметнее ускоряется), и игра один против одного для обороны всегда проверка качества», – написал Евсеев в своей авторской колонке на «Чемпионате».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8134

      Hektor 84 46 минут назад

      Мы только этих идей не увидели. 4-3-3? Мы увидели три автобуса у своей штрафной. В то что Уфа при тебе играли противно смотреть. А если первая забивала Уфа, то телевизор вообще можно выключать. А он нам чешет про идеи Гвардиолы.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +13336

      alarm 1 час назад

      когда евсеевы пытаются косить под гвардиол - в итоге получается очередной спартак.

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