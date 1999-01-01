Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Широков – о «Тамбове»: «Перспектив ноль. Выкиньте еще 100 миллионов»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал ситуацию с возможным банкротством «Тамбова».

    «Феноменально. Понятно, что это имиджевая история, но выкиньте еще 100 миллионов… Все равно игроки ушли, а оставшиеся нашли бы себе команды. Если бы решение зависело от меня, голосовал бы за то, чтобы не спасать. Перспектив ноль.

    Господин Прядкин топал ногами и руками махал, говоря, что «Тамбова» здесь не будет, а через месяц клуб объявился в РПЛ несмотря на то, что у клуба нет стадиона для Премьер-лиги.

    Сейчас апеллируют к губернатору, но на его месте я или вы задумался бы: с какой стати давать деньги? Тренируются не в Тамбове, играют не там. То есть я должен дать деньги своей губернии и дать «Тамбову», и даже часть этих денег в области не останется, потому что команда не тренируется и не играет в Тамбове.

    За два года люди ни разу не сыграли в Тамбове. Понятно, что это и проблема губернатора, но не понимаю, почему сейчас он должен давать денег. Какой вывод? Все прописано изначально — «Тамбов» не подходит под критерии РПЛ, непонятно, для чего клуб допустили», – цитирует Широкова «РБ-Спорт».

    • Ранее «Тамбов» подал иск о банкротстве прежнего юридического лица.
    • Сумма исковых требований – 322 миллиона 449 тысяч 677 рублей и 52 копейки.
    • Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига поможет клубу с деньгами.

    Широков – о Кокорине в матче с «Интером»: «Деревянный? Он был лучшим в «Фиорентине»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +879

      zarsm 1 час назад

      По делу все сказал. Эти широкие жесты в виде аренды игроков вообще абсурд. Аренда закончится и что? Чтоо?? Крах неизбежен. Сейчас или через полгода, разницы нет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      Brabus71 2 часа назад

      Кто то опять хочет умыкнуть денежки с бюджета

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82563
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru