Широков – о «Тамбове»: «Перспектив ноль. Выкиньте еще 100 миллионов»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал ситуацию с возможным банкротством «Тамбова».

«Феноменально. Понятно, что это имиджевая история, но выкиньте еще 100 миллионов… Все равно игроки ушли, а оставшиеся нашли бы себе команды. Если бы решение зависело от меня, голосовал бы за то, чтобы не спасать. Перспектив ноль.

Господин Прядкин топал ногами и руками махал, говоря, что «Тамбова» здесь не будет, а через месяц клуб объявился в РПЛ несмотря на то, что у клуба нет стадиона для Премьер-лиги.

Сейчас апеллируют к губернатору, но на его месте я или вы задумался бы: с какой стати давать деньги? Тренируются не в Тамбове, играют не там. То есть я должен дать деньги своей губернии и дать «Тамбову», и даже часть этих денег в области не останется, потому что команда не тренируется и не играет в Тамбове.

За два года люди ни разу не сыграли в Тамбове. Понятно, что это и проблема губернатора, но не понимаю, почему сейчас он должен давать денег. Какой вывод? Все прописано изначально — «Тамбов» не подходит под критерии РПЛ, непонятно, для чего клуб допустили», – цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Ранее «Тамбов» подал иск о банкротстве прежнего юридического лица.

Сумма исковых требований – 322 миллиона 449 тысяч 677 рублей и 52 копейки.

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига поможет клубу с деньгами.

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