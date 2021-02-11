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  • Широков – о «Тамбове»: «Перспектив ноль. Выкиньте еще 100 миллионов»

Широков – о «Тамбове»: «Перспектив ноль. Выкиньте еще 100 миллионов»

11 февраля 2021, 15:59
3

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал ситуацию с возможным банкротством «Тамбова».

«Феноменально. Понятно, что это имиджевая история, но выкиньте еще 100 миллионов… Все равно игроки ушли, а оставшиеся нашли бы себе команды. Если бы решение зависело от меня, голосовал бы за то, чтобы не спасать. Перспектив ноль.

Господин Прядкин топал ногами и руками махал, говоря, что «Тамбова» здесь не будет, а через месяц клуб объявился в РПЛ несмотря на то, что у клуба нет стадиона для Премьер-лиги.

Сейчас апеллируют к губернатору, но на его месте я или вы задумался бы: с какой стати давать деньги? Тренируются не в Тамбове, играют не там. То есть я должен дать деньги своей губернии и дать «Тамбову», и даже часть этих денег в области не останется, потому что команда не тренируется и не играет в Тамбове.

За два года люди ни разу не сыграли в Тамбове. Понятно, что это и проблема губернатора, но не понимаю, почему сейчас он должен давать денег. Какой вывод? Все прописано изначально — «Тамбов» не подходит под критерии РПЛ, непонятно, для чего клуб допустили», – цитирует Широкова «РБ-Спорт».

  • Ранее «Тамбов» подал иск о банкротстве прежнего юридического лица.
  • Сумма исковых требований – 322 миллиона 449 тысяч 677 рублей и 52 копейки.
  • Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига поможет клубу с деньгами.

Широков – о Кокорине в матче с «Интером»: «Деревянный? Он был лучшим в «Фиорентине»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Тамбов Широков Роман
Комментарии (3)
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Brabus71
1613049023
Кто то опять хочет умыкнуть денежки с бюджета
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zarsm
1613051495
По делу все сказал. Эти широкие жесты в виде аренды игроков вообще абсурд. Аренда закончится и что? Чтоо?? Крах неизбежен. Сейчас или через полгода, разницы нет
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Hektor 84
1613120994
Просто еще не все карманы набили
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