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    Фернандеш – о ничьей с «Эвертоном»: «Манчестер Юнайтед» не может пропускать такие голы»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш подытожил матч 23-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:3). Манчестерцы вели в два гола.

    «Много поводов для разочарования. В последних матчах мы допустили слишком много ошибок. Мы не можем пропускать такие голы. Нужно быть более сконцентрированными.

    Нужно извлечь урок из результата и стать лучше», – сказал португалец.

    • Бруну Фернандеш забил 13-й гол в текущем чемпионате; это больше, чем у любого другого полузащитника среди топ-5 чемпионатов Европы.
    • С момента дебюта в АПЛ в прошлом году Фернандеш забил «Эвертону» четыре гола. Это больше, чем забила любая команда в ворота «Эвертона» за этот период.
    • «Манчестер Юнайтед» идет на 2-м месте АПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      d c 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +44912

      portero 1 час назад

      Но пропускает, беда однако, слишком много пропущенных, которых не должно быть...

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