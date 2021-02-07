Фернандеш – о ничьей с «Эвертоном»: «Манчестер Юнайтед» не может пропускать такие голы»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш подытожил матч 23-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:3). Манчестерцы вели в два гола.
«Много поводов для разочарования. В последних матчах мы допустили слишком много ошибок. Мы не можем пропускать такие голы. Нужно быть более сконцентрированными.
Нужно извлечь урок из результата и стать лучше», – сказал португалец.
- Бруну Фернандеш забил 13-й гол в текущем чемпионате; это больше, чем у любого другого полузащитника среди топ-5 чемпионатов Европы.
- С момента дебюта в АПЛ в прошлом году Фернандеш забил «Эвертону» четыре гола. Это больше, чем забила любая команда в ворота «Эвертона» за этот период.
- «Манчестер Юнайтед» идет на 2-м месте АПЛ.
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»